Ціна нафти на 27 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

У четвер нафтові котирування знизилися на тлі очікувань прогресу в переговорах Ірану та Катару, що може сприяти відновленню руху через Ормузьку протоку та послабити перебої з постачанням, спричинені війною на Близькому Сході.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 27 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $87,43 - 0,5% WTI $81,86 - 0,5% Urals $86,51 +0.75%

Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 41 цент (на 0,5%), до 87,43 долара за барель, о 03:30 за Гринвічем (о 05:30 за Києвом), продовжуючи падіння четвертий день поспіль.

Ф’ючерси на нафту марки West Texas Intermediate впали на 37 центів (на 0,5%), до 81,86 долара, продовжуючи падіння п’ятий день поспіль.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, перспективи відновлення судноплавства через Ормузьку протоку дещо послабили побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти.

Водночас затяжний конфлікт на Близькому Сході та скорочення світових запасів дизельного пального продовжують підтримувати ризики для енергетичного ринку.

Зазначимо, поки на українських АЗС ціни на пальне залишаються стабільними, наприкінці минулого тижня світові котирування нафти почали зростати на тлі загострення геополітичної напруженості. Причиною стали погрози президента США Дональда Трампа запровадити масштабну економічну ізоляцію Ірану та попередження про можливі санкції проти країн, які співпрацюватимуть із Тегераном.

Додатковим чинником невизначеності стало завершення дії попередньої мирної угоди між сторонами конфлікту. За оцінками експертів, ані США, ані Іран наразі не демонструють готовності відновити переговори, що підтримує напруження на нафтовому ринку та сприяє подорожчанню сировини.