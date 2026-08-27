Найбільший у світі контейнерний перевізник MSC зупинив рейси до Новоросійська

Найбільший у світі оператор контейнерних перевезень Mediterranean Shipping Co. (MSC) призупинив перевезення з російського порту Новоросійськ, після того, як його судно атакував дрон,

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що рішення ухвалили після нещодавнього удару по судну MSC ULSAN III під час його прямування до Новоросійська. У компанії не уточнили точну дату інциденту.

У MSC зазначили, що уважно стежать за ситуацією, а клієнтам рекомендують звертатися до російського представництва для пошуку інших маршрутів імпорту та експорту, доки безпекові умови не дозволять відновити рейси з чорноморського порту.

Видання зазначає, що як і більшість міжнародних контейнерних ліній, MSC скоротила діяльність у РФ після початку повномасштабного вторгнення. Через санкції наразі вони перевозять до Росії лише продукти харчування та ліки. MSC продовжує працювати з інших російських портів.

Втім, компанія продовжує працювати через інші російські порти, зокрема в Санкт-Петербурзі на північному заході країни. Співробітник петербурзького офісу MSC підтвердив Bloomberg, що операції в Новоросійську наразі повністю зупинені.

Раніше Україна погодилася утримуватися від атак на неросійські судна, що прямують до Новоросійська, за умови, що вони не перебувають під українськими санкціями, не перевозять російські вантажі та не належать російським фізичним або юридичним особам.