Крупнейший в мире контейнерный перевозчик MSC остановил рейсы в Новороссийск

Крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок Mediterranean Shipping Co. (MSC) приостановил перевозку из российского порта Новороссийск, после того как его судно атаковало дрон,

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что решение было принято после недавнего удара по судну MSC ULSAN III во время его следования в Новороссийск. В компании не уточнили точную дату инцидента.

В MSC отметили, что внимательно следят за ситуацией, а клиентам рекомендуют обращаться в российское представительство для поиска других маршрутов импорта и экспорта, пока условия безопасности не позволят возобновить рейсы из черноморского порта.

Издание отмечает, что, как и большинство международных контейнерных линий, MSC сократила деятельность в РФ после начала полномасштабного вторжения. Из-за санкций они перевозят в Россию только продукты питания и лекарства. MSC продолжает работать по другим российским портам.

Впрочем, компания продолжает работать через другие российские порты, в частности, в Санкт-Петербурге на северо-западе страны. Сотрудник петербургского офиса MSC подтвердил Bloomberg, что сделки в Новороссийске полностью остановлены.

Ранее Украина согласилась воздерживаться от атак на нероссийские суда, следующие в Новороссийск, при условии, что они не находятся под украинскими санкциями, не перевозят российские грузы и не принадлежат российским физическим или юридическим лицам.