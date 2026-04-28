"Центрэнерго" готовит план перехода на чистую энергию при поддержке Европейского инвестбанка

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил 350 тысяч евро в виде технической помощи государственной компании "Центрэнерго". Денежные средства направлены на создание плана поэтапного перехода к производству электроэнергии с низким или нулевым уровнем выбросов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ЕИБ.

До 2022 года "Центрэнерго" обеспечивала значительную часть энергосистемы Украины. В результате атак все электростанции компании были повреждены или выведены из строя. Целью нового проекта является восстановить эти мощности, постепенно отказываясь от угля и внедряя современные чистые технологии. Эксперты ЕИБ проведут оценку объектов и помогут привлечь международное финансирование.

Вице-президент ЕИБ Карл Негаммер отметил: "Энергетическая система Украины понесла значительные потери, и ее восстановление должно происходить параллельно с модернизацией".

Эта инициатива является частью "Национального энергетического и климатического плана" и выполняется по запросу Министерства энергетики Украины. Заместитель министра Анатолий Куцевол подчеркнул: "Новая программа поддержки будет реализовываться для восстановления объектов Центрэнерго после российских атак и одновременно позволит внедрять углеродно-нейтральные технологии производства энергии".

Работа ведется в рамках консультативной программы ЕИБ "EU for Ukraine". Генеральный директор "Центрэнерго" Евгений Харковый отметил: "Мы подтверждаем нашу приверженность декарбонизации и развитию чистой энергетики. После потери значительной части тепловой генерации мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы заменить ее чистыми источниками энергии".

Напомним, ПАО "Центрэнерго" по итогам работы в 2025 году получило рекордные 4,06 миллиарда гривен чистой прибыли, несмотря на уничтожение в результате ударов России всех теплоэлектростанций.