Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,57

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Центренерго" готує план переходу на чисту енергію за підтримки Європейсього інвестбанку

представники Центренерго та ЄІБ
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив 350 тисяч євро у вигляді технічної допомоги для державної компанії "Центренерго". Кошти спрямовані на створення плану поетапного переходу до виробництва електроенергії з низьким або нульовим рівнем викидів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄІБ.

До 2022 року "Центренерго" забезпечувала значну частину енергосистеми України. Внаслідок атак усі електростанції компанії були пошкоджені або виведені з ладу. Новий проєкт має на меті відновити ці потужності, поступово відмовляючись від вугілля та впроваджуючи сучасні чисті технології. Експерти ЄІБ проведуть оцінку об'єктів та допоможуть залучити міжнародне фінансування.

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер зазначив: "Енергетична система України зазнала значних втрат, і її відновлення має відбуватися паралельно з модернізацією".

Ця ініціатива є частиною "Національного енергетичного і кліматичного плану" України та виконується на запит Міністерства енергетики України. Заступник міністра Анатолій Куцевол підкреслив: "Нова програма підтримки реалізовуватиметься для відновлення об’єктів “Центренерго” після російських атак і водночас дозволить впроваджувати вуглецево-нейтральні технології виробництва енергії".

Робота ведеться в межах консультативної програми ЄІБ "EU for Ukraine". Генеральний директор "Центренерго" Євген Харкавий зазначив: "Ми підтверджуємо нашу відданість декарбонізації та розвитку чистої енергетики. Після втрати значної частини теплової генерації ми маємо скористатися цією можливістю, щоб замінити її чистими джерелами енергії".

Нагадаємо, ПАТ "Центренерго" за підсумками роботи у 2025 році отримало рекордні 4,06 мільярда гривень чистого прибутку попри знищення внаслідок ударів Росії всіх теплоелектростанцій.

Автор:
Тетяна Ковальчук