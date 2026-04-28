"Центренерго" готує план переходу на чисту енергію за підтримки Європейсього інвестбанку

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив 350 тисяч євро у вигляді технічної допомоги для державної компанії "Центренерго". Кошти спрямовані на створення плану поетапного переходу до виробництва електроенергії з низьким або нульовим рівнем викидів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄІБ.

До 2022 року "Центренерго" забезпечувала значну частину енергосистеми України. Внаслідок атак усі електростанції компанії були пошкоджені або виведені з ладу. Новий проєкт має на меті відновити ці потужності, поступово відмовляючись від вугілля та впроваджуючи сучасні чисті технології. Експерти ЄІБ проведуть оцінку об'єктів та допоможуть залучити міжнародне фінансування.

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер зазначив: "Енергетична система України зазнала значних втрат, і її відновлення має відбуватися паралельно з модернізацією".

Ця ініціатива є частиною "Національного енергетичного і кліматичного плану" України та виконується на запит Міністерства енергетики України. Заступник міністра Анатолій Куцевол підкреслив: "Нова програма підтримки реалізовуватиметься для відновлення об’єктів “Центренерго” після російських атак і водночас дозволить впроваджувати вуглецево-нейтральні технології виробництва енергії".

Робота ведеться в межах консультативної програми ЄІБ "EU for Ukraine". Генеральний директор "Центренерго" Євген Харкавий зазначив: "Ми підтверджуємо нашу відданість декарбонізації та розвитку чистої енергетики. Після втрати значної частини теплової генерації ми маємо скористатися цією можливістю, щоб замінити її чистими джерелами енергії".

Нагадаємо, ПАТ "Центренерго" за підсумками роботи у 2025 році отримало рекордні 4,06 мільярда гривень чистого прибутку попри знищення внаслідок ударів Росії всіх теплоелектростанцій.