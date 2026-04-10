"Центренерго" зі знищеними усіма ТЕС оголосила про рекордний прибуток у 4 млрд грн: деталі

ПАТ "Центренерго" за підсумками роботи у 2025 році отримало рекордні 4,06 мільярда гривень чистого прибутку попри знищення внаслідок ударів Росії всіх теплоелектростанцій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Центренерго" у Facebook.

У компанії нагадали, що протягом 2025 року зафіксовано більше 100 влучань по її об’єктам.

"Дрони, ракети, постійні атаки, жахливі руйнування! І попри це, ми маємо рекордний результат, досягнутий в умовах, які ще недавно здавалися нереальними", - йдеться у повідомленні.

Скільки заробили

Зазначається, що дохід компанії минулого року становив 23 млрд грн. "Центренерго" отримало 4,06 мільярда гривень чистого прибутку.

Рентабельність підприємства становила 22%. Також 2,7 млрд грн сплачено податків та зборів

2 млрд грн у 2025 році було спрямовано на погашення боргів попередніх періодів, ще 2 млрд грн власних коштів витратили на відновлення після обстрілів.

Крім того, власний капітал підприємства збільшився на 2 млрд грн, що дозволило вийти з дефолту.

"Це більше, ніж просто фінансовий результат. Ми довели, що державна компанія може бути ефективною і стати опорою для країни. Навіть під обстрілами приносимо користь країні і світло українцям", - заявив генеральний директор "Центренерго" Євгеній Гаркавий.

Нагадаємо, 8 листопада 2025 року всі теплоелектростанції групи "Центренерго" припинили роботу внаслідок наймасованішого удару по енергетичній інфраструктурі з початку війни.

Тоді компанія констатувала повну втрату того, що відновлювалося цілодобово.

Зазначимо, що складу "Центренерго" входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС на Київщині, Зміївська ТЕС на Харківщині та Вуглегірська ТЕС на Донеччині (наразі окупована).

Україна не змогла врятувати майже всі ТЕС

Нагадаємо, що внаслідок масованих російських атак Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації. Критичних пошкоджень (понад 80%) зазнали приватні теплоелектростанції, серед яких Ладижинська, Бурштинська, Добротвірська, Трипільська, Зміївська, Курахівська та Придніпровська ТЕС.

Трипільська ТЕС забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Після руйнування Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило 100% генерації. Оскільки Зміївська ТЕС, розташована в Харківській області, була знищена 22 березня 2024 року, а Вуглегірська ТЕС у Донецькій - 25 липня 2022 року.

Кабінет міністрів вирішив виділити понад 1,5 мільярда гривень на відбудову двох зруйнованих ТЕС - Зміївської та Трипільської.