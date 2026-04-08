Остання ТЕС під контролем України у Донецькій області зупинила роботу: у чому причина

Словʼянська ТЕС
Словʼянська ТЕС зупинила роботу через російські атаки / Вікіпедія

6 квітня через російські атаки зупинила роботу Словʼянська теплоелектростанція компанії "Донбасенерго", яка розташована у місті Миколаївка поблизу Слов'янська Краматорського району Донецької області.

 Як пише Delo.ua, про це повідомила група ДТЕК.

Там висловили співчуття колегам із "Донбасенерго".

"Ми розділяємо ваш біль. Ми добре знаємо, як болить, коли зупиняється рідне підприємство. Адже два роки тому ми так само прощалися зі своєю Курахівською ТЕС. Та найважливіше - зберегти людей", - зазначили в ДТЕК.

Там додали, що "вірять, що разом із колегами з "Донбасенерго" обов’язково повернуться на українську Донеччину, відновлять роботу і знову триматимуть світло для людей".

Остання ТЕС під контролем України на Донеччині зупинилася

Слов’янська ТЕС останнім часом постійно перебувала під ударами армії РФ. Миколаївка розташована на схід від Слов’янська. Відстань до лінії фронта становить близько 10 кілометрів.

Слов’янську ТЕС зупинили через погіршення безпеки – кадри зупинки енергоблоку днями публікували у місцевих групах Миколаївки, а пізніше про виведення ТЕС з експлуатації повідомило ТСН.

Це була остання діюча ТЕС на Донеччині, яка залишалася під контролем України.

Слов'янська теплоелектростанція не раз була пошкоджена російськими обстрілами.

Україна не змогла врятувати майже всі ТЕС

Нагадаємо, що внаслідок масованих російських атак Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації. Критичних пошкоджень (понад 80%) зазнали приватні теплоелектростанції, серед яких Ладижинська, Бурштинська, Добротвірська, Трипільська, Зміївська, Курахівська та Придніпровська ТЕС

Кабінет міністрів вирішив виділити понад 1,5 мільярда гривень на відбудову двох зруйнованих ТЕС - Зміївської та Трипільської.

Автор:
Світлана Манько