Последняя ТЭС под контролем Украины в Донецкой области остановила работу: в чем причина

6 апреля из-за российских атак остановила работу Славянская теплоэлектростанция компании "Донбассэнерго", которая расположена в городе Николаевка близ Славянска Краматорского района Донецкой области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила группа ДТЭК.

Там выразили соболезнования коллегам из "Донбассэнерго".

"Мы разделяем вашу боль. Мы хорошо знаем, как болит, когда останавливается родное предприятие. Ведь два года назад мы так же прощались со своей Кураховской ТЭС. Но самое важное - сохранить людей", - отметили в ДТЭК.

Там добавили, что "верят, что вместе с коллегами из "Донбассэнерго" обязательно вернутся на украинскую Донбасс, возобновят работу и снова будут держать свет для людей".

Последняя ТЭС под контролем Украины в Донецкой области остановилась

Славянская ТЭС в последнее время постоянно подвергалась ударам армии РФ. Николаевка расположена к востоку от Славянска. Расстояние до линии фронта составляет около 10 км.

Славянскую ТЭС остановили из-за ухудшения безопасности – кадры остановки энергоблока на днях публиковали в местных группах Николаевки, а позже о выводе ТЭС из эксплуатации сообщило ТСН.

Это была последняя действующая ТЭС в Донецкой области, которая оставалась под контролем Украины.

Славянская теплоэлектростанция не раз была повреждена российскими обстрелами.

Украина не смогла спасти почти все ТЭС

Напомним, что в результате массированных российских атак Украина потеряла более 9 ГВт мощностей генерации. Критические повреждения (более 80%) получили частные теплоэлектростанции, среди которых Ладыжинская, Бурштынская, Добротворская, Трипольская, Змиевская, Кураховская и Приднепровская ТЭС.

Кабинет министров решил выделить более 1,5 миллиарда гривен на восстановление двух разрушенных ТЭС – Змиевской и Трипольской.