"Центрэнерго" с уничтоженными всеми ТЭС объявила о рекордной прибыли в 4 млрд грн: детали

ПАО "Центрэнерго" по итогам работы в 2025 году получило рекордные 4,06 миллиарда гривен чистой прибыли, несмотря на уничтожение в результате ударов России всех теплоэлектростанций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Центрэнерго" в Facebook.

В компании напомнили, что за 2025 год зафиксировано более 100 попаданий по ее объектам.

"Дроны, ракеты, постоянные атаки, ужасные разрушения! И, несмотря на это, мы имеем рекордный результат, достигнутый в условиях, которые еще недавно казались нереальными", - говорится в сообщении.

Сколько заработали

Отмечается, что доход компании в прошлом году составил 23 млрд. грн. "Центрэнерго" получило 4,06 миллиарда гривен чистой прибыли.

Рентабельность компании составила 22%. Также 2,7 млрд грн уплачено налоги и сборы

2 млрд грн в 2025 году было направлено на погашение долгов предыдущих периодов, еще 2 млрд грн собственные средства потратили на восстановление после обстрелов.

Кроме того, собственный капитал предприятия увеличился на 2 млрд. грн., что позволило выйти из дефолта.

"Это больше, чем просто финансовый результат. Мы доказали, что государственная компания может быть эффективной и стать опорой для страны. Даже под обстрелами приносим пользу стране и свету украинцам", - заявил генеральный директор "Центрэнерго" Евгений Гаркавый.

Напомним, 8 ноября 2025 года все теплоэлектростанции группы "Центрэнерго" прекратили работу в результате массированного удара по энергетической инфраструктуре с начала войны.

Тогда компания констатировала полную потерю возобновляемого круглосуточно.

Отметим, что в состав "Центрэнерго" входят три тепловые электростанции: Трипольская ТЭС на Киевщине, Змиевская ТЭС на Харьковщине и Углегорская ТЭС на Донетчине (в настоящее время оккупирована).

Украина не смогла спасти почти все ТЭС

Напомним, что в результате массированных российских атак Украина потеряла более 9 ГВт мощностей генерации. Критические повреждения (более 80%) получили частные теплоэлектростанции, среди которых Ладыжинская, Бурштынская, Добротворская, Трипольская, Змиевская, Кураховская и Приднепровская ТЭС.

Трипольская ТЭС обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

После разрушения Трипольской ТЭС "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. Поскольку Змиевская ТЭС, расположена в Харьковской области, была уничтожена 22 марта 2024 года, а Углегорская ТЭС в Донецкой – 25 июля 2022 года.

Кабинет министров решил выделить более 1,5 миллиарда гривен на восстановление двух разрушенных ТЭС – Змиевской и Трипольской.