Цены на аренду квартир в Днепре в феврале 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на февраль 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в феврале 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
- Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в феврале 2026
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре.
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в феврале 2026
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных фактически не изменилась, в то время как цена трехкомнатных квартир выросла на 20%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру
По состоянию на начало февраля 2026 аренда однокомнатных квартир в Днепре почти не изменилась, по сравнению с прошлым месяцем. То есть если по состоянию на начало января в Днепре можно было арендовать однокомнатную квартиру за 10 800 грн, то к началу февраля средняя цена аренды "однушек" стала 10 000 грн, то есть упала на 7,4%.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Соборный — 13 000 грн;
- Шевченковский — 12 000 грн;
- Центральный — 11 000 грн.
В то же время, к районам с более низкими ценами на аренду квартир в феврале 2026 года относятся:
- Амур-Нижнеднепровский — 10 000 грн;
- Индустриальный — 10 000 грн;
- Чечеловский — 9 500 грн.
Самые бюджетные цены на аренду квартиры предлагается в районе:
- Новокадский — 8 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре составляет 8 000 – 10 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (200) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру
Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с прошлым месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре не изменилась. То есть в начале января 2026 года цена составляла 15 000 грн, и уже в начале февраля средняя цена на аренду двухкомнатных квартир была такой же.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре.
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Соборный — 20 000 грн;
- Шевченковский — 18 000 грн.
За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в феврале 2026 года, к которому принадлежат районы:
- Центральный — 18 000 грн;
- Амур-Нижнеднепровский — 15 000 грн;
- Индустриальный — 12 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре составляет 12 000 - 14 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (133) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру
Цена аренды трехкомнатной квартиры в Днепре также не изменилась, как и у двухкомнатных. В начале января 2026 года аренда трехкомнатных стоила около 18 000 грн, а в начале февраля цена составляла также 18 000 грн.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самыми дорогими районами для аренды 3-х комнатной квартиры выступает:
- Соборный район — 20 000 грн;
- Шевченковский район — 18 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 10 000 - 15 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (90) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
