Недвижимость
Дата публикации
Читати українською

Цены на аренду квартир в Днепре в феврале 2026 (инфографика)

Днепр
Цены на аренду квартир в Днепре в феврале 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на февраль 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в феврале 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в феврале 2026

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных фактически не изменилась, в то время как цена трехкомнатных квартир выросла на 20%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру

По состоянию на начало февраля 2026 аренда однокомнатных квартир в Днепре почти не изменилась, по сравнению с прошлым месяцем. То есть если по состоянию на начало января в Днепре можно было арендовать однокомнатную квартиру за 10 800 грн, то к началу февраля средняя цена аренды "однушек" стала 10 000 грн, то есть упала на 7,4%.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Днепре в феврале 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре (желтый график) – февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

  • Соборный — 13 000 грн;
  • Шевченковский — 12 000 грн;
  • Центральный — 11 000 грн.

В то же время, к районам с более низкими ценами на аренду квартир в феврале 2026 года относятся:

  • Амур-Нижнеднепровский — 10 000 грн;
  • Индустриальный — 10 000 грн;
  • Чечеловский — 9 500 грн.

Самые бюджетные цены на аренду квартиры предлагается в районе:

  • Новокадский — 8 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Днепре в феврале 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Днепра - февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре составляет 8 000 – 10 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (200) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Днепре в феврале 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре по состоянию на февраль 2026 
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с прошлым месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре не изменилась. То есть в начале января 2026 года цена составляла 15 000 грн, и уже в начале февраля средняя цена на аренду двухкомнатных квартир была такой же.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Днепре в феврале 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре (красный график) – февраль 2026 год
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре.

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

  • Соборный — 20 000 грн;
  • Шевченковский — 18 000 грн.

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в феврале 2026 года, к которому принадлежат районы:

  • Центральный — 18 000 грн;
  • Амур-Нижнеднепровский — 15 000 грн;
  • Индустриальный — 12 000 грн.
Фото 6 — Цены на аренду квартир в Днепре в феврале 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре по районам - февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре составляет 12 000 - 14 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (133) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Днепре в феврале 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре по состоянию на февраль 2026 
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру

Цена аренды трехкомнатной квартиры в Днепре также не изменилась, как и у двухкомнатных. В начале января 2026 года аренда трехкомнатных стоила около 18 000 грн, а в начале февраля цена составляла также 18 000 грн.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Днепре в феврале 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре (синий график) – февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-х комнатной квартиры выступает:

  • Соборный район — 20 000 грн;
  • Шевченковский район — 18 000 грн.
Фото 9 — Цены на аренду квартир в Днепре в феврале 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре по районам - февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 10 000 - 15 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (90) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Днепре в феврале 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре.
Инфографика: ЛУН Статистика

