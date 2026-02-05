Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,16

43,07

EUR

51,20

51,05

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Нерухомість
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на оренду квартир у Дніпрі у лютому 2026 (інфографіка)

Дніпро
Ціни на оренду квартир у Дніпрі у лютому 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на лютий 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у лютому 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у лютому 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних фактично не змінилася, в той час, як ціна трикімнатних квартир зросла на 20%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру

Станом на початок лютого 2026 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі майже не змінилася, у порівнянні з минулим місяцем. Тобто якщо станом на початок січня у Дніпрі можна було орендувати однокімнатну квартиру за 10 800 грн, то на початок лютого середня ціна оренди "однушок"  стала 10 000 грн, тобто впала на 7,4%.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у лютому 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Дніпрі (жовтий графік) – лютий 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

  • Соборний — 13 000 грн;
  • Шевченківський — 12 000 грн;
  • Центральний — 11 000 грн.

Водночас, до районів з нижчими цінами на оренду квартир у лютому 2026 відносяться:

  • Амур-Нижньодніпровський — 10 000 грн;
  • Індустріальний — 10 000 грн;
  • Чечелівський — 9 500 грн.

Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонується у районі:

  • Новокадський — 8 000 грн.
Фото 3 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у лютому 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Дніпра - лютий 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 – 10 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (200) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у лютому 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі станом на лютий 2026 рік
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем, ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі не змінилася. Тобто на початку січня 2026 ціна становила 15 000 грн, і вже на початку лютого середня ціна на оренду двокімнатних квартир була такою самою.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у лютому 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі (червоний графік) - лютий 2026 рік
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

  • Соборний — 20 000 грн;
  • Шевченківський — 18 000 грн.

За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у лютому 2026, до якого належать райони:

  • Центральний — 18 000 грн;
  • Амур-Нижньодніпровський — 15 000 грн;
  • Індустріальний — 12 000 грн.
Фото 6 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у лютому 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі за районами - лютий 2026
Інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 – 14 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (133) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 7 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у лютому 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі станом на лютий 2026 рік
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру

Ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі також не змінилася, як і у двокімнатних. На початку січня 2026 оренда трикімнатних вартувала близько 18 000 грн, а на початку лютого ціна становила також 18 000 грн.

Фото 8 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у лютому 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі (синій графік) - лютий 2026
Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:

  • Соборний район — 20 000 грн;
  • Шевченківський район — 18 000 грн.
Фото 9 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у лютому 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі за районами - лютий 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 10 000 – 15 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (90) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 10 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у лютому 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:

  • Ціни на оренду квартир у Києві у лютому 2026 (інфографіка);
  • Ціни на оренду квартир у Харкові у лютому 2026 (інфографіка);
  • Ціни на оренду квартир в Україні у лютому 2026 (інфографіка).