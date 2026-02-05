- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на оренду квартир у Дніпрі у лютому 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на лютий 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у лютому 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у лютому 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у лютому 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних фактично не змінилася, в той час, як ціна трикімнатних квартир зросла на 20%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру
Станом на початок лютого 2026 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі майже не змінилася, у порівнянні з минулим місяцем. Тобто якщо станом на початок січня у Дніпрі можна було орендувати однокімнатну квартиру за 10 800 грн, то на початок лютого середня ціна оренди "однушок" стала 10 000 грн, тобто впала на 7,4%.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Соборний — 13 000 грн;
- Шевченківський — 12 000 грн;
- Центральний — 11 000 грн.
Водночас, до районів з нижчими цінами на оренду квартир у лютому 2026 відносяться:
- Амур-Нижньодніпровський — 10 000 грн;
- Індустріальний — 10 000 грн;
- Чечелівський — 9 500 грн.
Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонується у районі:
- Новокадський — 8 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 – 10 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (200) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем, ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі не змінилася. Тобто на початку січня 2026 ціна становила 15 000 грн, і вже на початку лютого середня ціна на оренду двокімнатних квартир була такою самою.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Соборний — 20 000 грн;
- Шевченківський — 18 000 грн.
За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у лютому 2026, до якого належать райони:
- Центральний — 18 000 грн;
- Амур-Нижньодніпровський — 15 000 грн;
- Індустріальний — 12 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 – 14 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (133) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру
Ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі також не змінилася, як і у двокімнатних. На початку січня 2026 оренда трикімнатних вартувала близько 18 000 грн, а на початку лютого ціна становила також 18 000 грн.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:
- Соборний район — 20 000 грн;
- Шевченківський район — 18 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 10 000 – 15 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (90) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:
- Ціни на оренду квартир у Києві у лютому 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир у Харкові у лютому 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Україні у лютому 2026 (інфографіка).