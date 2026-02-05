Ціни на оренду квартир у Дніпрі у лютому 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на лютий 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у лютому 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у лютому 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних фактично не змінилася, в той час, як ціна трикімнатних квартир зросла на 20%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру

Станом на початок лютого 2026 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі майже не змінилася, у порівнянні з минулим місяцем. Тобто якщо станом на початок січня у Дніпрі можна було орендувати однокімнатну квартиру за 10 800 грн, то на початок лютого середня ціна оренди "однушок" стала 10 000 грн, тобто впала на 7,4%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Дніпрі (жовтий графік) – лютий 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

Соборний — 13 000 грн;

Шевченківський — 12 000 грн;

Центральний — 11 000 грн.

Водночас, до районів з нижчими цінами на оренду квартир у лютому 2026 відносяться:

Амур-Нижньодніпровський — 10 000 грн;

Індустріальний — 10 000 грн;

Чечелівський — 9 500 грн.

Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонується у районі:

Новокадський — 8 000 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Дніпра - лютий 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 – 10 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (200) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі станом на лютий 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем, ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі не змінилася. Тобто на початку січня 2026 ціна становила 15 000 грн, і вже на початку лютого середня ціна на оренду двокімнатних квартир була такою самою.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі (червоний графік) - лютий 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

Соборний — 20 000 грн;

Шевченківський — 18 000 грн.

За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у лютому 2026, до якого належать райони:

Центральний — 18 000 грн;

Амур-Нижньодніпровський — 15 000 грн;

Індустріальний — 12 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі за районами - лютий 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 – 14 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (133) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі станом на лютий 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру

Ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі також не змінилася, як і у двокімнатних. На початку січня 2026 оренда трикімнатних вартувала близько 18 000 грн, а на початку лютого ціна становила також 18 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі (синій графік) - лютий 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:

Соборний район — 20 000 грн;

Шевченківський район — 18 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі за районами - лютий 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 10 000 – 15 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (90) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі

Інфографіка: ЛУН Статистика

