Цены на европейский газ стремительно выросли на фоне заявления Трампа о блокаде Ормузского пролива

Цены на природный газ в Европе продемонстрировали рост после объявления США о намерении блокировать суда, направляющиеся в порты Ирана через Ормузский пролив. Цены на эталонные фьючерсы подскочили на 18% во время азиатских торгов, а затем несколько снизились, когда к рынку присоединились европейские участники.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

Как выросли цены?

Цены на голландские фьючерсы с ближайшим сроком поставки, являющимся эталоном для европейского рынка газа, поднялись на 8,5% до 47,34 евро за мегаватт-час, достигнув 47,34 евро за мегаватт-час. При его продолжительности торгового дня для этих контрактов увеличилась с 10 до 21 часа.

В целом, стоимость газа в Европе выросла примерно на 50% по сравнению с концом февраля 2026 года. Несмотря на кратковременное падение цен на прошлой неделе из-за новостей о прекращении огня, рынок снова вернулся к росту.

Причины нестабильности

США и Иран не достигли договоренностей в ходе переговоров в Пакистане. Это поставило под вопрос стабильность поставок энергоносителей через водный путь, через который проходит около 20% мирового объема сжиженного природного газа (СПГ). Сегодня военные США начнут вводить ограничения для судов.

Арне Ломанн Расмуссен, главный аналитик Global Risk Management, отметил: "Блокада США иранских перевозок через Ормузский пролив, вероятно, приведет к тому, что Иран будет еще строже вводить собственную блокаду... мировому рынку все больше будет не хватать сжиженного природного газа (СПГ) между Персией и Азией указывает на рост цен сегодня".

Последствия для рынка

Из-за перебоев на Ближнем Востоке усиливается конкуренция за свободные объемы СПГ между европейскими и азиатскими потребителями. Это происходит в период, когда Европа должна копить запасы топлива до следующего зимнего сезона.

Аналитики Timera Energy прокомментировали ситуацию так: "Неопределенность масштабов и сроков восстановления грузопотоков в Ормузском проливе продолжает вызывать значительную волатильность рынка".

Пока судна для перевозки сжиженного газа не возобновляли движение через пролив, несмотря на прохождение отдельных нефтяных танкеров в течение выходных.

Ранее сообщалось, что цены на европейский природный газ пошли вверх после заявления президента США Дональда Трампа о намерении уничтожить ключевую инфраструктуру Ирана. Фьючерсы на бенчмарки продемонстрировали рост на 3,1%, а общее повышение цен с начала войны превысило 55%.