Ціни на європейський газ стрімко зросли на тлі заяви Трампа про блокаду Ормузької протоки

Ціни на природний газ у Європі продемонстрували зростання після оголошення США про намір блокувати судна, що прямують до портів Ірану через Ормузьку протоку. Ціни на еталонні ф'ючерси підскочили на 18% під час азійських торгів, а потім дещо знизилися, коли до ринку приєдналися європейські учасники.

Як зросли ціни?

Ціни на голландські ф'ючерси з найближчим терміном поставки, які є еталоном для європейського ринку газу, піднялися на 8,5% до 47,34 євро за мегават-годину, досягнувши 47,34 євро за мегават-годину. При йьому тривалість торгового дня для цих контрактів збільшилася з 10 до 21 години.

Загалом вартість газу в Європі зросла приблизно на 50% порівняно з кінцем лютого 2026 року. Незважаючи на короткочасне падіння цін минулого тижня через новини про припинення вогню, ринок знову повернувся до зростання.

Причини нестабільності

США та Іран не досягли домовленостей під час переговорів у Пакистані. Це поставило під питання стабільність постачання енергоносіїв через водний шлях, через який проходить близько 20% світового обсягу зрідженого природного газу (ЗПГ). Сьогодні військові США розпочнуть запроваджувати обмеження для суден.

Арне Ломанн Расмуссен, головний аналітик Global Risk Management, зазначив: "Блокада США іранських перевезень через Ормузьку протоку, ймовірно, призведе до того, що Іран ще суворіше запроваджуватиме власну блокаду... світовому ринку дедалі більше бракуватиме зрідженого природного газу (ЗПГ) з Перської затоки... Це загострює конкуренцію між Азією та Європою та вказує на зростання цін сьогодні".

Наслідки для ринку

Через перебої на Близькому Сході посилюється конкуренція за вільні обсяги ЗПГ між європейськими та азійськими споживачами. Це відбувається в період, коли Європа має накопичувати запаси палива до наступного зимового сезону.

Аналітики Timera Energy прокоментували ситуацію так: "Невизначеність щодо масштабів та термінів відновлення вантажопотоків в Ормузькому протоці продовжує спричиняти значну волатильність ринку".

Наразі судна для перевезення зрідженого газу не відновлювали рух через протоку, попри проходження окремих нафтових танкерів протягом вихідних.

Раніше повідомлялося, що ціни на європейський природний газ пішли вгору після заяви президента США Дональда Трампа про намір знищити ключову інфраструктуру Ірану. Ф'ючерси на бенчмарки продемонстрували зростання на 3,1%, а загальне підвищення цін з початку війни перевищило 55%.