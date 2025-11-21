Цены на нефть продолжили падение на фоне надежд на мирное соглашение между Украиной и Россией

Мировые цены на нефть продолжили падение третьей сессии подряд, снизившись в пятницу на 1,5%. Причиной стали надежды на мирное соглашение между Украиной и Россией, активно продвигаемое Соединенными Штатами. Потенциальное прекращение войны может существенно увеличить предложение сырья на мировом рынке, нивелируя "геополитическую премию за риск" в цене нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Какие цены на нефть?

Фьючерсы на нефть марки Вrent упали на 1,5% до 62,45 доллара за баррель, а West Texas Intermediate (WTI) снизились на 1,7% до 58,02 доллара.

Ожидается, что оба контракта упадут более чем на 2,5% на этой неделе из-за опасений излишка предложения, что сведет на нет большую часть прошлогоднего прироста.

Какие факторы повлияли на рынок?

Рынок отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности работать над мирным планом. Даже небольшой шанс на сделку оказывает давление на котировки, отмечают аналитики. Однако некоторые аналитики скептически относятся к возможности быстрого заключения мирного соглашения.

Дополнительным фактором давления стало укрепление американского доллара. Доллар на пути к лучшей неделе за последний месяц, поскольку инвесторы снизили вероятность дальнейшего снижения ставки федеральной резервной системой (ФРC) на декабрьском заседании. Более сильный доллар делает долларовый товар, которым является нефть, дороже для владельцев других валют.

Также сегодня вступают в силу санкции США против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКойл". Но, как отметили аналитики ANZ, рынок "становится скептическим по поводу эффективности последних ограничений в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКойл".

Реакция украинского рынка

Несмотря на колебания на внешних рынках, на украинском топливном рынке основное влияние оказывают американские санкции против "Лукойла" и "Роснефти".

Как отмечают опрошенные Delo.ua эксперты, ажиотаж в странах ЕС может и дальше толкать вверх цены на дизель, тогда как бензин, по их оценкам, будет оставаться относительно стабильным. Кроме того, газ также имеет небольшой потенциал к удорожанию из-за роста спроса.