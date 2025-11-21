Ціни на нафту продовжили падіння на тлі сподівань на мирну угоду між Україною та Росією

Світові ціни на нафту продовжили падіння третю сесію поспіль, знизившись у п'ятницю на 1,5%. Причиною стали сподівання на мирну угоду між Україною та Росією, яку активно просувають Сполучені Штати. Потенційне припинення війни може суттєво збільшити пропозицію сировини на світовому ринку, нівелюючи "геополітичну премію за ризик" в ціні нафти.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Які ціни на нафту?

Ф'ючерси на нафту марки Вrent впали на 1,5% до 62,45 долара за барель, а West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 1,7% до 58,02 долара.

Очікується, що обидва контракти впадуть більш ніж на 2,5% цього тижня через побоювання щодо надлишку пропозиції, що зведе нанівець більшу частину минулотижневого приросту.

Які фактори вплинули на ринок?

Ринок відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про готовність працювати над мирним планом. Навіть невеликий шанс на угоду чинить тиск на котирування, зазначають аналітики. Однак деякі аналітики скептично ставляться до можливості швидкого укладення мирної угоди.

Додатковим фактором тиску стало зміцнення американського долара. Долар на шляху до найкращого тижня за останній місяць, оскільки інвестори зменшили ймовірність подальшого зниження ставки федеральною резервною системою (ФРC) на грудневому засіданні. Сильніший долар робить доларовий товар, яким є нафта, дорожчим для власників інших валют.

Також сьогодні набувають чинності санкції США проти провідних російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл". Але, як зазначили аналітики ANZ, ринок "стає скептичним щодо ефективності останніх обмежень щодо російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Реакція українського ринку

Попри коливання на зовнішніх ринках, на українському паливному ринку основний вплив нині мають американські санкції проти "Лукойлу" та "Роснефті".

Як зазначають опитані Delo.ua експерти, ажіотаж у країнах ЄС може й надалі штовхати вгору ціни на дизель, тоді як бензин, за їхніми оцінками, залишатиметься відносно стабільним. Крім того газ також має невеликий потенціал до подорожчання через зростання попиту.