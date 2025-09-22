Цены на нефть выросли на фоне обострения геополитической напряженности в Европе и Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли на азиатских торгах, реагируя на геополитическую напряженность в Европе и на Ближнем Востоке. В то же время, на рынок влияют и сдерживающие рост факторы, в частности перспектива увеличения поставок и беспокойства относительно глобального спроса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,54% (34 цента), достигнув отметки в $67,07 за баррель. Контракт на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в октябре вырос на 0,54% (34 цента) до $63,02 за баррель. Ноябрьский контракт на WTI вырос на 0,58% (36 центов) до $62,76 за баррель.

Рост цен произошел на фоне ряда событий. В частности, речь идет об угрозах России вблизи польской границы, поэтому Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты. Кроме того, три российских военных самолета нарушили воздушное пространство Эстонии, а еще один российский военный самолет был зафиксирован над Балтийским морем. Совет Безопасности ООН планирует заседание по этим инцидентам.

Напряженность выросла и из-за усиления Украиной атак дронов на российскую энергетическую инфраструктуру и заявления президента США Дональда Трампа с призывом к ЕС прекратить закупки российских энергоресурсов. На Ближнем Востоке ситуация также усугубилась после признания четырьмя западными странами Палестинского государства.

Между тем увеличение запасов нефти и ее избыток на рынке влияют на цены. По данным государственного нефтяного маркетолога Ирака SOMO, в августе экспорт нефти из Ирака составил 3,38 миллиона баррелей в день. Ожидается, что в сентябре этот показатель будет составлять от 3,4 до 3,45 миллиона баррелей в день.

Напомним, 17 сентября цена на нефть стабилизировалась после трехдневного роста, поскольку трейдеры оценивают последствия атак Украины на нефтяную инфраструктуру России. После ударов по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу производство нефти в России, которая является членом ОПЕК+, упало до самого низкого уровня с начала пандемии.