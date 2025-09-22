Ціни на нафту зросли на тлі загострення геополітичної напруженості в Європі та на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли на азійських торгах, реагуючи на геополітичну напруженість у Європі та на Близькому Сході. Водночас, на ринок впливають і чинники, що стримують зростання, зокрема перспектива збільшення поставок і занепокоєння щодо глобального попиту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 0,54% (34 центи), досягнувши позначки $67,07 за барель. Контракт на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в жовтні зріс на 0,54% (34 центи) до $63,02 за барель. Листопадовий контракт на WTI зріс на 0,58% (36 центів), до $62,76 за барель.

Зростання цін відбулося на тлі низки подій. Зокрема, йдеться про загрози Росії поблизу польського кордону, через що Польща та її союзники підняли в повітря літаки. Крім того, три російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії, а ще один російський військовий літак був зафіксований над Балтійським морем. Рада Безпеки ООН планує засідання щодо цих інцидентів.

Напруженість зросла і через посилення Україною атак дронів на російську енергетичну інфраструктуру та заяви президента США Дональда Трампа із закликом до ЄС припинити закупівлі російських енергоресурсів. На Близькому Сході ситуація також посилилася після визнання чотирма західними країнами Палестинської держави.

Тим часом, збільшення запасів нафти та її надлишок на ринку впливають на ціни. За даними державного нафтового маркетолога Іраку SOMO, у серпні експорт нафти з Іраку становив 3,38 мільйона барелів на день. Очікується, що у вересні цей показник становитиме від 3,4 до 3,45 мільйона барелів на день.

Нагадаємо, 17 вересня ціна на нафту стабілізувалася після триденного зростання, оскільки трейдери оцінюють наслідки атак України на нафтову інфраструктуру Росії. Після ударів по Саратовському нафтопереробному заводу виробництво нафти в Росії, яка є членом ОПЕК+, впало до найнижчого рівня з початку пандемії.