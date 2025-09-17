Ціна на нафту зростали три дні поспіль на тлі ризиків постачання з Росії: яка вартість на ринку

Ціна на нафту стабілізувалася після триденного зростання, оскільки трейдери оцінюють наслідки атак України на нафтову інфраструктуру Росії. Після ударів по Саратовському нафтопереробному заводу виробництво нафти в Росії, яка є членом ОПЕК+, впало до найнижчого рівня з початку пандемії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Вартість нафти марки Brent перевищила $68 за барель, тоді як West Texas Intermediate (WTI) торгується близько $64. Це зростання підтримане геополітичною напруженістю, але стримується новинами про прискорене повернення поставок від країн ОПЕК+, що може спричинити надлишок пропозиції пізніше в поточному році.

Крім того, Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти компаній в Індії та Китаї, які допомагають Росії обходити нафтові обмеження. Це частина нового пакету санкцій, що має на меті посилити тиск на РФ і сприяти припиненню війни проти України.

Аналітики підтверджують, що геополітичні фактори, зокрема атаки українських дронів на російські експортні термінали та НПЗ, підтримують зростання цін. Однак, за словами експертів, кроки ОПЕК щодо контролю над пропозицією можуть обмежити це зростання. Водночас у США, за даними галузевих звітів, запаси сирої нафти минулого тижня скоротилися, що також впливає на ринок.

