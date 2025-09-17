Цена на нефть росли три дня подряд на фоне рисков поставки из России: какая стоимость на рынке

Цена на нефть стабилизировалась после трехдневного роста, поскольку трейдеры оценивают последствия атак Украины на нефтяную инфраструктуру России. После ударов по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу производство нефти в России, которая является членом ОПЕК+, упало до самого низкого уровня с начала пандемии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Стоимость нефти марки Brent превысила $68 за баррель, в то время как West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $64. Этот рост поддержан геополитической напряженностью, но сдерживается новостями об ускоренном возвращении поставок от стран ОПЕК+, что может повлечь избыток предложения позже в текущем году.

Кроме того, Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против компаний в Индии и Китае, помогающих России обходить нефтяные ограничения. Это часть нового пакета санкций, направленная на усиление давления на РФ и содействие прекращению войны против Украины .

Аналитики подтверждают, что геополитические факторы, в том числе атаки украинских дронов на российские экспортные терминалы и НПЗ, поддерживают рост цен. Однако, по словам экспертов, шаги ОПЕК по контролю над предложением могут ограничить этот рост. В то же время, в США, по данным отраслевых отчетов, запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились, что также влияет на рынок.

