Цены на нефть растут из-за рисков: о чем идет речь

Цены на нефть выросли, поскольку рынок оценивает риски поставок из России и ожидает решения ФРС США по ставке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Нефть подорожала

Цены на нефть продолжают расти на фоне ожиданий поставок и решений Федеральной резервной системы США. Фьючерсы на нефть марки Brent достигли $67,52 за баррель, поднявшись на 8 центов, а американская нефть WTI выросла на 11 центов до $63,41 за баррель. Накануне Brent подорожала на 45 центов, а WTI – на 61 центов.

Инвесторы внимательно следят за заседанием ФРС США 16-17 сентября, на котором ожидается снижение процентных ставок. Снижение стоимости заимствований обычно повышает спрос на топливо, однако аналитики предостерегают, что экономика США демонстрирует признаки слабости, что может ограничить потребительский спрос.

На прошлой неделе рынки также оценивали вероятное сокращение запасов сырой нефти в США. По прогнозам, запасы за неделю, завершившуюся 12 сентября, могли упасть на 6,4 миллиона баррелей после роста на 3,9 миллиона баррелей неделей ранее. Официальные данные по запасам ожидаются в среду.

Аналитики отмечают, что рост цен на нефть после минимума 5 сентября был "неустойчивым", учитывая слабый потребительский спрос в США и возможные коррективы прогнозов роста ВВП на 2026-2027 годы.

Напомним, с 3 сентября заработал новый "потолок" цен на российскую нефть, установленную Евросоюзом - $47,6 за баррель вместо $60. Это решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций ЕС против РФ. Европейская комиссия предложила ограничение цены на российскую нефть на 15% ниже средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца. Просмотр цены будет происходить раз в полгода.