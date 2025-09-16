Ціни на нафту зростають через ризики: про що йдеться

Ціни на нафту зросли, оскільки ринок оцінює ризики постачання з Росії та очікує рішення ФРС США щодо ставки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Нафта подорожчала

Ціни на нафту продовжують зростати на тлі очікувань щодо поставок та рішень Федеральної резервної системи США. Ф’ючерси на нафту марки Brent досягли $67,52 за барель, піднявшись на 8 центів, а американська нафта WTI зросла на 11 центів — до $63,41 за барель. Напередодні Brent подорожчала на 45 центів, а WTI — на 61 цент.

Інвестори уважно стежать за засіданням ФРС США 16–17 вересня, на якому очікується зниження процентних ставок. Зниження вартості запозичень зазвичай підвищує попит на паливо, проте аналітики застерігають, що економіка США демонструє ознаки слабкості, що може обмежити споживчий попит.

Минулого тижня ринки також оцінювали можливе скорочення запасів сирої нафти в США. За прогнозами, запаси за тиждень, що завершився 12 вересня, могли впасти на 6,4 мільйона барелів після зростання на 3,9 мільйона барелів тижнем раніше. Офіційні дані щодо запасів очікуються в середу.

Аналітики відзначають, що зростання цін на нафту після мінімуму 5 вересня було "нестійким", враховуючи слабкий споживчий попит у США та можливі корективи прогнозів зростання ВВП на 2026–2027 роки.

Нагадаємо, з 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60. Це рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці. Перегляд ціни відбуватиметься раз на пів року.