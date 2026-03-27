Цены на пекинскую капусту в Украине упали до себестоимости: какие причины

Цены на пекинскую капусту в Украине опустились до минимально рентабельного уровня. Производители едва покрывают затраты на выращивание из-за сокращения перерабатывающих мощностей и ограничения внутреннего рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует AgroTimes.

Какие цены на пекинку?

В 2025 году производители продавали пекинскую капусту по 10–12 грн за килограмм, что обеспечивает лишь минимальную прибыль и существенно отстает от довоенных показателей.

Сегодня внутренний рынок из-за кризиса заморозки не может поглотить всю свежую продукцию, которую выращивают аграрии, отмечают эксперты.

Отмечается, что снижение спроса связано с сокращением перерабатывающих мощностей: часть предприятий осталась на оккупированных территориях, другие получили повреждения в результате боевых действий. В то же время, внешний спрос на украинскую замороженную продукцию остается стабильным, что создает условия для постепенного восстановления отрасли.

Площади посевов пекинской капусты остаются стабильными, однако в следующем сезоне аналитики прогнозируют возможное незначительное сокращение.

Напомним, в феврале 2026 года отпускные цены украинских производителей на белокочанную капусту зафиксировались в пределах 5–12 грн/кг. Это значительно дешевле, чем в прошлом году, когда цена в это же время достигала 34–40 грн/кг.

Автор:
Ольга Опенько