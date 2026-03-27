AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Ціни на пекінську капусту в Україні впали до собівартості: які причини

капуста
Пекінська капуста в Україні: ціни впали

Ціни на пекінську капусту в Україні опустилися до мінімально рентабельного рівня. Виробники ледве покривають витрати на вирощування через скорочення переробних потужностей та обмеження внутрішнього ринку.

Як пише Delo.ua, про це інформує AgroTimes.

Які ціни на пекінку? 

У 2025 році виробники продавали пекінську капусту по 10–12 грн за кілограм, що забезпечує лише мінімальний прибуток і суттєво відстає від довоєнних показників.

Сьогодні внутрішній ринок через кризу заморозки не може поглинути всю свіжу продукцію, яку вирощують аграрії, наголошують експерти.

Зазначається, що зниження попиту пов’язане зі скороченням переробних потужностей: частина підприємств залишилася на окупованих територіях, інші зазнали пошкоджень унаслідок бойових дій. Водночас зовнішній попит на українську заморожену продукцію залишається стабільним, що створює умови для поступового відновлення галузі.

Площі посівів пекінської капусти наразі залишаються стабільними, однак у наступному сезоні аналітики прогнозують можливе незначне скорочення.

Нагадаємо, у лютому 2026 року відпускні ціни українських виробників на білоголову капусту зафіксувалися в межах 5–12 грн/кг. Це значно дешевше, ніж торік, коли ціна в цей же час сягала 34–40 грн/кг.

Автор:
Ольга Опенько