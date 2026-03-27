Ціни на пекінську капусту в Україні впали до собівартості: які причини

Ціни на пекінську капусту в Україні опустилися до мінімально рентабельного рівня. Виробники ледве покривають витрати на вирощування через скорочення переробних потужностей та обмеження внутрішнього ринку.

Як пише Delo.ua, про це інформує AgroTimes.

Які ціни на пекінку?

У 2025 році виробники продавали пекінську капусту по 10–12 грн за кілограм, що забезпечує лише мінімальний прибуток і суттєво відстає від довоєнних показників.

Сьогодні внутрішній ринок через кризу заморозки не може поглинути всю свіжу продукцію, яку вирощують аграрії, наголошують експерти.

Зазначається, що зниження попиту пов’язане зі скороченням переробних потужностей: частина підприємств залишилася на окупованих територіях, інші зазнали пошкоджень унаслідок бойових дій. Водночас зовнішній попит на українську заморожену продукцію залишається стабільним, що створює умови для поступового відновлення галузі.

Площі посівів пекінської капусти наразі залишаються стабільними, однак у наступному сезоні аналітики прогнозують можливе незначне скорочення.

Нагадаємо, у лютому 2026 року відпускні ціни українських виробників на білоголову капусту зафіксувалися в межах 5–12 грн/кг. Це значно дешевше, ніж торік, коли ціна в цей же час сягала 34–40 грн/кг.