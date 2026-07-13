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Цены на топливо 13 июля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 13 июля 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|78,40 грн (-30 коп.)
|А-95
|74,63 грн (+3 коп.)
|А-92
|69,53 грн (+0 коп.)
|ДП
|76,02 грн (+7 коп.)
|Газ
|40,02 грн (-2 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ГП
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|79,90
|41,90
|UPG
|75,40
|73,90
|74,10
|38,40
|WOG
|81,90
|78,90
|79,90
|41,90
|УКРНАФТА
|76,90
|73,90
|69,90
|74,90
|38,40
|SOCAR
|80,76
|77,90
|79,76
|41,47
|AMIC
|76,45
|73,73
|74,81
|39,12
|БРСМ-Нефть
|70,60
|71,19
|38,06
Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке снова бьет по топливному рынку Украины. Пока мировые котировки нефти штормятся из-за атак в Персидском заливе, украинский оптовый рынок взлетел за считанные дни, заставив водителей замереть в ожидании. Delo.ua опросил экспертов и участников рынка, удержат ли АЗС нынешние ценники на бензин и дизель и к чему готовиться владельцам авто с ГБО.