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Цена нефти на 13 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Мировые цены на нефть резко выросли после возобновления взаимных ударов США и Ирана, ведь рынки опасаются новых перебоев с транспортировкой сырья через Ормузский пролив
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 13 июля
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|79,11
|+4,08%
|WTI
|74,36
|+4,11%
|Urals
|55,12
|+3.43%
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 3,10 доллара, или 4,08%, до 79,11 доллара за баррель, а стоимость американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 2,95 доллара, или 4,11%, до 74,3 доллара.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, в воскресенье через Ормузский пролив прошли только шесть судов — меньше, чем за последние пять недель. Новая эскалация между США и Ираном поставила под сомнение действие временного соглашения, которое должно было обеспечить возобновление судоходства и деэскалацию конфликта.
Аналитики отмечают, что обострение ослабило надежды на скорейшее урегулирование, тогда как в IG считают, что рынок пока воспринимает ситуацию как эскалацию в пределах хрупкого перемирия, а не его полный срыв.
Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке снова бьет по топливному рынку Украины. Пока мировые котировки нефти штормятся из-за атак в Персидском заливе, украинский оптовый рынок взлетел за считанные дни, заставив водителей замереть в ожидании.