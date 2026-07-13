Цена нефти на 13 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Мировые цены на нефть резко выросли после возобновления взаимных ударов США и Ирана, ведь рынки опасаются новых перебоев с транспортировкой сырья через Ормузский пролив

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 13 июля

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 79,11 +4,08% WTI 74,36 +4,11% Urals 55,12 +3.43%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 3,10 доллара, или 4,08%, до 79,11 доллара за баррель, а стоимость американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 2,95 доллара, или 4,11%, до 74,3 доллара.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, в воскресенье через Ормузский пролив прошли только шесть судов — меньше, чем за последние пять недель. Новая эскалация между США и Ираном поставила под сомнение действие временного соглашения, которое должно было обеспечить возобновление судоходства и деэскалацию конфликта.

Аналитики отмечают, что обострение ослабило надежды на скорейшее урегулирование, тогда как в IG считают, что рынок пока воспринимает ситуацию как эскалацию в пределах хрупкого перемирия, а не его полный срыв.

Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке снова бьет по топливному рынку Украины. Пока мировые котировки нефти штормятся из-за атак в Персидском заливе, украинский оптовый рынок взлетел за считанные дни, заставив водителей замереть в ожидании.