Ціна нафти на 13 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Світові ціни на нафту різко зросли після поновлення взаємних ударів США та Ірану, адже ринки побоюються нових перебоїв із транспортуванням сировини через Ормузьку протоку

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 13 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 79,11 +4,08% WTI 74,36 +4,11% Urals 55,12 +3.43%

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли в ціні на 3,10 долара, або 4,08%, до 79,11 долара за барель, а вартість американської нафти марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 2,95 долара, або 4,11%, до 74,36 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, у неділю через Ормузьку протоку пройшли лише шість суден — найменше за останні п'ять тижнів. Нова ескалація між США та Іраном поставила під сумнів дію тимчасової угоди, яка мала забезпечити відновлення судноплавства та деескалацію конфлікту.

Аналітики зазначають, що загострення послабило надії на швидке врегулювання, тоді як в IG вважають, що ринок поки сприймає ситуацію як ескалацію в межах крихкого перемир'я, а не його повний зрив.

Нагадаємо, загострення ситуації на Близькому Сході знову б'є по паливному ринку України. Поки світові котирування нафти штормить через атаки в Перській затоці, український гуртовий ринок злетів за лічені дні, змусивши водіїв завмерти в очікуванні.