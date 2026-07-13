Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,50

--0,02

EUR

50,86

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,61

44,52

EUR

51,25

51,05

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціна нафти на 13 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Ціна нафти на 13 липня / Depositphotos

Світові ціни на нафту різко зросли після поновлення взаємних ударів США та Ірану, адже ринки побоюються нових перебоїв із транспортуванням сировини через Ормузьку протоку

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 13 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent 79,11  +4,08%
WTI 74,36 +4,11%
Urals 55,12 +3.43%

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли в ціні на 3,10 долара, або 4,08%, до 79,11 долара за барель, а вартість американської нафти марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 2,95 долара, або 4,11%, до 74,36 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, у неділю через Ормузьку протоку пройшли лише шість суден — найменше за останні п'ять тижнів. Нова ескалація між США та Іраном поставила під сумнів дію тимчасової угоди, яка мала забезпечити відновлення судноплавства та деескалацію конфлікту.

Аналітики  зазначають, що загострення послабило надії на швидке врегулювання, тоді як в IG вважають, що ринок поки сприймає ситуацію як ескалацію в межах крихкого перемир'я, а не його повний зрив.

Нагадаємо, загострення ситуації на Близькому Сході знову б'є по паливному ринку України. Поки світові котирування нафти штормить через атаки в Перській затоці, український гуртовий ринок злетів за лічені дні, змусивши водіїв завмерти в очікуванні.

Автор:
Ольга Опенько