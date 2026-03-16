Цены на топливо 16 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 16 марта 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|72,72 грн (+1 коп.)
|А-95
|69,31 грн (+16 коп.)
|А-92
|66,20 грн (0 коп.)
|ДТ
|76,76 грн (+1,86 грн)
|Газ
|43,14 грн (+64 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|73,99
|70,99
|79,99
|44,99
|UPG
|71,90
|68,90
|77,90
|43,90
|WOG
|73,99
|70,99
|79,99
|45,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|73,99
|41,99
|SOCAR
|73,13
|69,99
|78,85
|44,69
|AMIC
|70,63
|67,99
|76,94
|42,04
|БРСМ-Нафта
|67,69
|73,90
|40,91
Напомним, топливный рынок Украины входит в новую фазу удорожания. Из-за скачка мировых цен на нефть и ажиотаж на рынке автогаза оптовые цены стремительно растут, а сети АЗС уже начали переводить это на стелы. Эксперты предупреждают: дизель может быстро приблизиться к 85 грн/литр.