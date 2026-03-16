Ціни на пальне 16 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 16 березня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 72,72 грн (+1 коп.) А-95 69,31 грн (+16 коп.) А-92 66,20 грн (0 коп.) ДП 76,76 грн (+1,86 грн) Газ 43,14 грн (+64 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 73,99 70,99 79,99 44,99 UPG 71,90 68,90 77,90 43,90 WOG 73,99 70,99 79,99 45,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 73,99 41,99 SOCAR 73,13 69,99 78,85 44,69 AMIC 70,63 67,99 76,94 42,04 БРСМ-Нафта 67,69 73,90 40,91

Нагадаємо, паливний ринок України входить у нову фазу подорожчання. Через стрибок світових цін на нафту та ажіотаж на ринку автогазу гуртові ціни стрімко зростають, а мережі АЗС уже почали перекладати це на стели. Експерти попереджають: дизель може швидко наблизитися до 85 грн за літр.