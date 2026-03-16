- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 16 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 16 березня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|72,72 грн (+1 коп.)
|А-95
|69,31 грн (+16 коп.)
|А-92
|66,20 грн (0 коп.)
|ДП
|76,76 грн (+1,86 грн)
|Газ
|43,14 грн (+64 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|73,99
|70,99
|79,99
|44,99
|UPG
|71,90
|68,90
|77,90
|43,90
|WOG
|73,99
|70,99
|79,99
|45,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|73,99
|41,99
|SOCAR
|73,13
|69,99
|78,85
|44,69
|AMIC
|70,63
|67,99
|76,94
|42,04
|БРСМ-Нафта
|67,69
|73,90
|40,91
Нагадаємо, паливний ринок України входить у нову фазу подорожчання. Через стрибок світових цін на нафту та ажіотаж на ринку автогазу гуртові ціни стрімко зростають, а мережі АЗС уже почали перекладати це на стели. Експерти попереджають: дизель може швидко наблизитися до 85 грн за літр.