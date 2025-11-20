Цены на топливо 20 ноября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 20 ноября 2025 (четверг), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 62,57 грн (-75 коп.) А-95 58,52 грн (+1 коп.) А-92 56,76 грн (+3 коп.) ДТ 58,39 грн (+6 коп.) Газ 34,44 грн (+3 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 61,99 35,99 UPG 61,90 58,90 58,90 34,03 WOG 64,99 61,99 61,99 35,98 УКРНАФТА 58,99 58,99 56,99 58,99 34,39 SOCAR 63,56 60,85 60,70 34,41 AMIC 61,99 58,94 56,99 58,96 33,24 БРСМ-Нафта 54,15 53,90 33,07

Напомним, цены на нефть снизились после публикации отчета о росте запасов сырой нефти в США, что усилило опасения по поводу излишка предложения. В то же время, падение цен оставалось ограниченным из-за действия санкций на российскую нефть.