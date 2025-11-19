Цены на нефть падают из-за опасений излишка предложения

Цены на нефть снизились в среду, 19 ноября, после публикации отчета о росте запасов сырой нефти в США, что усилило опасения относительно излишка предложения. В то же время падение цен оставалось ограниченным из-за действия санкций на российскую нефть.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Какие цены на нефть?

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 22 цента, или 0,3%, до 64,67 доллара за баррель после роста на 1,1% в предыдущую сессию. Американская сырая нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 17 центов, или 0,3%, до 60,57 доллара за баррель после роста на 1,4% днем ранее.

Рынок реагирует на баланс между запасами, спросом и внешними ограничениями, в частности, санкциями против российской нефти, что поддерживает цены от резкого падения.

Запасы нефти в США растут

На минувшей неделе запасы сырой нефти и топлива в США увеличились, свидетельствуют данные Американского института нефти. Запасы сырой нефти выросли на 4,45 млн баррелей, бензина – на 1,55 млн, дистиллятов – на 577 тыс. баррелей.

Рынок отреагировал осторожно: участники больше озабочены рисками снабжения, чем избытком предложения. Падение цен на нефть ограничивают санкции США против основных российских нефтеперерабатывающих компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы, усиливающие опасения перебоев в поставках.

В то же время, аналитики отмечают, что добыча нефти в мире превышает спрос, создавая давление на цены. На фоне этого рентабельность дизельного топлива в Европе выросла до самого высокого уровня с сентября 2023 г., а маржа нефтеперерабатывающих заводов в мире увеличилась.

Реакция украинского рынка

Несмотря на колебания на внешних рынках, на украинском топливном рынке основное влияние сейчас имеют американские санкции против "Лукойла" и "Роснефти".

Как отмечают опрошенные Delo.ua эксперты, ажиотаж в странах ЕС может и дальше толкать вверх цены на дизель, тогда как бензин, по их оценкам, будет оставаться относительно стабильным. В то же время, газ также имеет небольшой потенциал к удорожанию из-за роста спроса.