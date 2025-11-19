Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Ціни на нафту падають через побоювання надлишку пропозиції

Укрнафта
Надлишок нафти у світі тисне на ціни / Depositphotos

Ціни на нафту знизилися в середу, 19 листопада, після публікації звіту про зростання запасів сирої нафти в США, що посилило побоювання щодо надлишку пропозиції. Водночас падіння цін залишалося обмеженим через дію санкцій на російську нафту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Які ціни на нафту? 

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 22 центи, або 0,3%, до 64,67 долара за барель, після зростання на 1,1% у попередню сесію. Американська сира нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 17 центів, або 0,3%, до 60,57 долара за барель, після зростання на 1,4% днем раніше.

Ринок реагує на баланс між запасами, попитом і зовнішніми обмеженнями, зокрема санкціями проти російської нафти, що підтримує ціни від різкого падіння.

Запаси нафти в США зростають

Минулого тижня запаси сирої нафти та палива в США збільшилися, свідчать дані Американського інституту нафти. Запаси сирої нафти зросли на 4,45 млн барелів, бензину - на 1,55 млн, дистилятів - на 577 тис. барелів.

Ринок відреагував обережно: учасники більше стурбовані ризиками постачання, ніж надлишком пропозиції. Падіння цін на нафту обмежують санкції США проти основних російських нафтопереробних компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також атаки України на російські нафтопереробні заводи і експортні термінали, що підсилюють побоювання щодо перебоїв у постачанні.

Водночас аналітики відзначають, що видобуток нафти в світі перевищує попит, створюючи тиск на ціни. На тлі цього рентабельність дизельного палива в Європі зросла до найвищого рівня з вересня 2023 року, а маржа нафтопереробних заводів у світі збільшилася.

Реакція українського ринку

Попри коливання на зовнішніх ринках, на українському паливному ринку основний вплив нині мають американські санкції проти "Лукойлу" та "Роснефті".

Як зазначають опитані Delo.ua експерти, ажіотаж у країнах ЄС може й надалі штовхати вгору ціни на дизель, тоді як бензин, за їхніми оцінками, залишатиметься відносно стабільним. Водночас газ також має невеликий потенціал до подорожчання через зростання попиту.

Автор:
Ольга Опенько