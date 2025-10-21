Цены на топливо 21 октября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 21 октября 2025 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,41 грн (-2 коп.) А-95 58,68 грн (- 1 коп.) А-92 57,25 грн (0 коп.) ДТ 55,83 грн (-2 коп.) Газ 34,43 грн (-1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 62,99 59,49 57,49 56,49 34,49 SOCAR 63,49 60,82 57,66 34,65 AMIC 61,99 58,94 56,99 56,10 33,21 БРСМ-Нафта 54,22 50,69 32,60

Напомним, министры энергетики Европейского Союза в понедельник поддержали предложения блока по постепенному отказу от импорта российской нефти и газа до января 2028 года. По предложению Совета ЕС запрет на импорт российского газа вводится с 1 января 2026 года с переходным периодом в два года.