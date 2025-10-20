Нефть в мире продолжает дешеветь: какими будут цены на украинских АЗС

Мировые цены на нефть продолжают падать, но цена горючего на украинских АЗС остается преимущественно стабильной еще с середины лета. Опрошенные Delo.ua эксперты говорят, что сети АЗС не спешат снижать цены на стелах, потому что хотят таким образом компенсировать сокращение реализации горючего. Впрочем, в холодное время года конкуренция за клиента усиливается, так что водители получают возможность заправить свои авто со скидкой.

Снижение цен на прошлой неделе было вызвано новостями о возможной встрече президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным в Венгрии. Договоренность о саммите Трампа и Путина может смягчить позицию США по отношению к России, что создает дополнительное давление на рынок. В то же время удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и угроза санкций в отношении покупателей российской нефти, таких как Индия и Китай, ограничивают это падение. Еще одним фактором, обусловившим снижение нефтяных котировок, стало подписание соглашения о прекращении огня в Секторе Газа. С 2023 года группировка йеменских хуситов в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа атаковала суда, шедшие через Красное море. Этим морским коридором шла значительная часть мирового нефтяного трафика, поэтому атаки усиливали риски на глобальных рынках нефти и поддерживали рост цен.

По состоянию на вечер пятницы 17 октября по сравнению с предыдущим днем декабрьские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,23 за баррель или на 0,38% до $61,29 за баррель, а ноябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate увеличились на $0,5 баррель.

Кроме этого, Международное энергетическое агентство 17 октября опубликовало прогноз по росту избытка предложения нефти в 2026 году, а Управление энергетической информации США обнародовало данные по увеличению запасов сырой нефти в США на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей до 423,8 млн баррелей, что значительно превышает предварительные прогнозы. Эти факторы могут спровоцировать дальнейшее снижение нефтяных котировок уже в начале этой недели.

Большие сети усилили борьбу за клиента

По данным консалтингового агентства "Нафторынок", по состоянию на 17 октября по сравнению с 10 октября средняя оптовая цена дизельного топлива в Украине снизилась на 91 коп./л до 45,72 грн/л. По сравнению с 15 октября дизель подешевел на 28 коп./л.

Параллельно на мировых биржах 17 октября отмечалось незначительное повышение цены. В частности, фьючерсы на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже выросли на $2,10/т до $631,40/т. Курс гривны к иностранным валютам дестабилизировался: доллар США упал на 0,11 грн. до 41,64 грн., а евро вырос на 0,28 грн. до 48,52 грн., по данным НБУ. Контракты на импорт дизтоплива в Украину заключают в долларах, в то время как акциз при растаможке платят в евро.

Бензин в опте на прошлой неделе тоже подешевел. По состоянию на вечер пятницы 17 октября, по сравнению с 10 октября, средняя оптовая цена бензина А-95 в Украине снизилась на 26 коп./л до 48,59 грн/л. По сравнению с 15 октября бензин в опте подешевел на 13 коп./л.

Цены на бензин А-95 в европейских портах демонстрировали разносторонние колебания в канун 16 октября. В портах северо-западной Европы котировка горючего на условиях FOB (предполагает, что плату за транспортировку осуществляет покупатель) выросла на $5/т, до $704/т, а на условиях CIF (предполагает, что за транспортировку платит продавец) уменьшилась на $3/т, до $734/. В портах Средиземноморья котировки выросли на $5/т, до $666-677/т.

На АЗС бензин и дизель несколько выросли в цене: по состоянию на вечер пятницы 17 октября, по сравнению с 10 октября, средняя цена бензина А-95 выросла на 12 коп./л до 59,03 грн/л, а дизель в среднем за неделю подорожал на 10 коп./л до 55,97 грн/л. Незначительный рост средних цен был обусловлен коррекцией стел небольшими региональными сетями. В то же время сети OKKO и WOG вернулись в практику акций выходного дня: 18-19 октября на АЗС этих сетей действовали скидки в 5 грн/л на бензин и дизель, а также 2 грн/л на газ.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, акции со скидками со стороны крупных сетей означают начало усиления маркетинговой борьбы за клиента в преддверии зимнего сезона, когда реализация топлива традиционно низка.

Водители, которые планировали заправиться на АЗС сетей 24/7 или Ukrnafta в эти выходные поехали заправляться на OKKO и WOG. Эти сети фактически зашли в средний ценовой сегмент. Своих клиентов никто терять не хочет, поэтому я не исключаю, что на следующей неделе акции со скидками объявят другие сети. Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, несмотря на падение цен на нефть сети не будут пока снижать цены на топливо, поскольку хотят расширить маржу перед зимой. В условиях низкого потребления топлива зимой расширение маржи позволит сетям компенсировать увеличение себестоимости реализации топлива. Так что в этих условиях единственной возможностью конкурировать за клиента остается маркетинг, который выльется в частые акции со щедрыми скидками на АЗС. Тем временем цена горючего на стелах АЗС на следующей неделе, по мнению бизнесмена, будет оставаться неизменной.

Газ прекратил дорожать в опте, но цена все еще может вырасти на АЗС

По данным "Нафторынка" по состоянию на 17 октября по сравнению с 15 октября средняя цена пропан-бутана в Украине на условиях доставки снизилась на 153 грн/т до 55 723 грн/т. Наибольшее снижение цен наблюдалось в восточных и частично центральных регионах, где газ компаний "Энергия Трейд" и "Полтава Газтрейд" подешевели на 185-1 667 грн/т в среднем, в зависимости от области.

Средняя цена самовывоза за указанный период уменьшилась на 505 грн/т, достигнув 53 516 грн/т. Падение цен было наиболее выраженным в западных регионах, где трейдер "ЧП Ойл" снизил цену на свои предложения.

Также начали сокращаться цены на газ внутренней добычи на торгах Gazotrade от "СистемойЛинжиниринг". Так, 15 октября 135 т было реализовано по цене 56 200 грн/т (с НДС), что на уровне цены аукциона 13 октября. Однако уже 16 октября аналогичный объем был продан на 500 грн/т дешевле. Снижение продолжилось 17 октября: при сокращении объема до 57 т финальная цена уменьшилась еще на 100 грн/т (56 100 грн/т).

На АЗС цена газа почти не изменилась. По состоянию на 17 октября, по сравнению с 10 октября, средняя цена пропан-бутана на АЗС выросла на 9 коп./л до 34,14 грн/л. Рост был обусловлен ростом цен на стелах в небольших региональных сетях АЗС.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе оптовые цены на пропан-бутан в Украине будут преимущественно неизменными. Тренд на рост цен прошел, потому что рынок входит в сезон низкого потребления. Однако импортный ресурс, который сейчас заходит в Украину все еще условно дорог, поэтому значительного снижения цен в опте ждать не стоит. В то же время розница на этой неделе все еще сохраняет потенциал к росту на 50 коп./л из-за роста оптовых цен в сентябре.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 32,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,99

Данные: приложения сетей АЗС.