Нафта у світі продовжує дешевшати: якими будуть ціни на українських АЗС

Світові ціни на нафту продовжують падати, але ціна пального на українських АЗС залишається переважно стабільною ще з середини літа. Опитані Delo.ua експерти кажуть, що мережі АЗС не поспішають знижувати ціни на стелах, бо хочуть таким чином компенсувати скорочення реалізації пального. Втім, в холодну пору року конкуренція за клієнта посилюється, тож водії отримують можливість заправити свої авто зі знижкою.

Зниження цін на минулому тижні було зумовлене новинами про можливу зустріч президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним в Угорщині. Домовленість про саміт Трампа і Путіна може пом’якшити позицію США щодо Росії, що створює додатковий тиск на ринок. Водночас удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах і загроза санкцій щодо покупців російської нафти, таких як Індія та Китай обмежують це падіння. Ще одним чинником, що зумовив зниження нафтових котирувань стало підписання угоди про припинення вогню в Секторі Газа. З 2023 року угруповання єменських хуситів в знак солідарності з палестинцями в секторі Газа, атакувало судна, що йшли через Червоне море. Цим морським коридором прямувала значна частина світового нафтового трафіку, тож атаки посилювали ризики на глобальних ринках нафти та підтримували зростання цін.

Станом на вечір п'ятниці 17 жовтня порівняно з попереднім днем грудневі ф’ючерси еталонної марки Brent здорожчали на $0,23 за барель або на 0,38% до $61,29 за барель, а листопадові ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate збільшились на $0,8 або на 0,14% до $57,54 за барель.

Крім цього, Міжнародна енергетична агенція 17 жовтня опублікувала прогноз щодо зростання надлишку пропозиції нафти у 2026 році, а Управління енергетичної інформації США оприлюднило дані щодо збільшення запасів сирої нафти в США на минулому тижні на 3,5 млн барелів до 423,8 млн барелів, що значно перевищує попередні прогнози. Ці чинники можуть спровокувати подальше зниження нафтових котирувань вже на початку цього тижня.

Великі мережі посилили боротьбу за клієнта

За даними консалтингової агенції "Нафторинок" станом на 17 жовтня порівняно з 10 жовтня середня гуртова ціна дизельного пального в Україні знизилась на 91 коп./л до 45,72 грн/л. Порівняно з 15 жовтня дизель здешевшав на 28 коп./л.

Паралельно на світових біржах 17 жовтня спостерігалось незначне підвищення ціни. Зокрема, ф’ючерси на газойль (основна сировина для виготовлення дизпалива) на Лондонській біржі зросли на $2,10/т до $631,40/т. Курс гривні до іноземних валют дестабілізувався: долар США впав на 0,11 грн до 41,64 грн, а євро зросло на 0,28 грн до 48,52 грн, за даними НБУ. Контракти на імпорт дизпалива в Україну укладають в доларах, тоді як акциз при розмитненні сплачують в євро.

Бензин в гурті на минулому тижні також здешевшав. Станом на вечір п'ятниці 17 жовтня порівняно з 10 жовтня середня гуртова ціна бензину А-95 в Україні знизилась на 26 коп./л до 48,59 грн/л. Порівняно з 15 жовтня бензин в гурті здешевшав на 13 коп./л.

Ціни на бензин А-95 в європейських портах демонстрували різносторонні коливання напередодні 16 жовтня. В портах північно-західної Європи котирування пального на умовах FOB (передбачає, що плату за транспортування здійснює покупець) зросло на $5/т, до $704/т, а на умовах CIF (передбачає, що за транспортування платить продавець) зменшилося на $3/т, до $734/. В портах Середземномор’я котирування зросли на $5/т, до $666-677/т.

На АЗС бензин та дизель дещо зросли в ціні: станом на вечір п'ятниці 17 жовтня порівняно з 10 жовтня середня ціна бензину А-95 зросла на 12 коп./л до 59,03 грн/л, а дизель в середньому за тиждень здорожчав на 10 коп./л до 55,97 грн/л. Незначне зростання середніх цін було зумовлене корекцією стел невеликими регіональними мережами. Водночас мережі OKKO та WOG повернулись до практики акцій вихідного дня: 18-19 жовтня на АЗС цих мереж діяли знижки в 5 грн/л на бензин та дизель, а також 2 грн/л на газ.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, акції зі знижками з боку великих мереж означають початок посилення маркетингової боротьби за клієнта напередодні зимового сезону, коли реалізація палива традиційно низька.

Водії, які планували заправитися на АЗС мереж 24/7 або Ukrnafta на цих вихідних поїхали заправлятись на OKKO й WOG. Тож ці мережі фактично зайшли в середній ціновий сегмент. Своїх клієнтів ніхто втрачати не хоче, тож я не виключаю, що на наступному тижні акції зі знижками оголосять також інші мережі Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його словами попри падіння цін на нафту мережі не будуть поки знижувати ціни на паливо, оскільки хочуть розширити маржу перед зимою. В умовах низького споживання палива взимку розширення маржі дасть мережам можливість компенсувати збільшення собівартості реалізації пального. Тож в цих умовах єдиною можливістю конкурувати за клієнта залишається маркетинг, що виллється в часті акції зі щедрими знижками на АЗС. Тим часом ціна пального на стелах АЗС на наступному тижні, на думку бізнесмена залишатиметься незмінною.

Газ припинив дорожчати в гурті, але ціна все ще може зрости на АЗС

За даними "Нафторинку" станом на 17 жовтня порівняно з 15 жовтня середня ціна пропан-бутану в Україні на умовах доставки знизилась на 153 грн/т до склавши 55 723 грн/т. Найбільше зниження цін спостерігалося у східних та частково центральних регіонах, в яких газ компаній "Енергія Трейд" та "Полтава Газтрейд" подешевшали на 185-1 667 грн/т в середньому, залежно від області.

Середня ціна самовивозом за вказаний період зменшилася на 505 грн/т, досягнувши 53 516 грн/т. Падіння цін було найбільш вираженим у західних регіонах, де трейдер "ПП Ойл" знизив ціну на свої пропозиції.

Також почали скорочуватися ціни на газ внутрішнього видобутку на торгах Gazotrade від "Системойлінжиніринг". Так, 15 жовтня 135 т було реалізовано за ціною 56 200 грн/т (з ПДВ), що на рівні ціни аукціону 13 жовтня. Проте, вже 16 жовтня аналогічний обсяг було продано на 500 грн/т дешевше. Зниження продовжилося 17 жовтня: за умов скорочення обсягу до 57 т фінальна ціна зменшилася ще на 100 грн/т (56 100 грн/т).

На АЗС ціна на газ майже не змінилася. Станом на 17 жовтня порівняно з 10 жовтня середня ціна пропан-бутану на АЗС зросла на 9 коп./л до 34,14 грн/л. Зростання було зумовлене збільшенням цін на стелах невеликих регіональних мережах АЗС.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на цьому тижні гуртові ціни на пропан-бутан в Україні будуть переважно незмінними. Тренд на зростання цін пройшов, бо ринок входить в сезон низького споживання. Проте імпортний ресурс, який зараз заходить в Україну все ще є умовно дорогим, тож значного зниження цін в гурті чекати не варто. Водночас роздріб на цьому тижні все ще зберігає потенціал до зростання на 50 коп./л, через зростання гуртових цін у вересні.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 32,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,99

Дані: застосунки мереж АЗС.