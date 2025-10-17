Ціни на нафту знижуються через надлишок пропозиції та можливу зустріч Трампа і Путіна

Ціни на нафту у п’ятницю дещо знизилися, прямують до тижневої втрати близько 3%, після того як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) спрогнозувало зростання надлишку нафти, а президенти США і Росії — Дональд Трамп і Володимир Путін — домовилися про нову зустріч щодо ситуації в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на Brent впали на 0,7% до 60,62 долара за барель, а WTI — на 0,8% до 57,02 долара. Падіння відбулося на тлі очікуваного зростання пропозиції у 2026 році, збільшення запасів нафти у США та торговельної напруженості між США і Китаєм.

Аналітики зазначають, що домовленість про саміт Трампа і Путіна може пом’якшити позицію США щодо Росії, що створює додатковий тиск на ринок.

Водночас удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах і загроза санкцій щодо покупців російської нафти, таких як Індія та Китай, встановлюють нижню межу цін.

У США запаси сирої нафти минулого тижня зросли на 3,5 млн барелів, а видобуток досяг рекордного рівня — 13,636 млн барелів на день. На попередній сесії Brent і WTI закрилися зниженням на 1,37% і 1,39% відповідно, що є найнижчим показником з 5 травня.

Нагадаємо, Трамп назвав проведену 16 жовтня розмову з президентом Путіним дуже продуктивною і повідомив про заплановані майбутні зустрічі. Спершу відбудуться переговори радників високого рівня, а потім Трамп та Путін зустрінуться особисто в Будапешті.