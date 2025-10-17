Запланована подія 2

Цены на нефть снижаются из-за избытка предложения и возможной встречи Трампа и Путина

Цены на нефть в пятницу несколько снизились, направляются к недельной потере около 3%, после того как Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало рост избытка нефти, а президенты США и России — Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о новой встрече по ситуации в Украине.

Фьючерсы на Brent упали на 0,7% до 60,62 доллара за баррель, а WTI – на 0,8% до 57,02 доллара. Падение произошло на фоне предполагаемого роста предложения в 2026 году, увеличения запасов нефти в США и торговой напряженности между США и Китаем.

Аналитики отмечают, что договоренность о саммите Трампа и Путина может смягчить позицию США по отношению к России, что создает дополнительное давление на рынок.

В то же время, удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и угроза санкций в отношении покупателей российской нефти, таких как Индия и Китай, устанавливают нижнюю границу цен.

В США запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 3,5 млн баррелей, а добыча достигла рекордного уровня - 13,636 млн баррелей в день. На предыдущей сессии Brent и WTI закрылись понижением на 1,37% и 1,39% соответственно, что является самым низким показателем с 5 мая.

Напомним, Трамп назвал проведенный 16 октября разговор с президентом Путиным очень продуктивным и сообщил о запланированных предстоящих встречах. Сначала пройдут переговоры советников высокого уровня, а затем Трамп и Путин встретятся лично в Будапеште.

