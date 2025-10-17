Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Курс валют на 18-19 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Курс долара на вихідні встановлено на рівні 41,64 грн / Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 18-19 жовтня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 17 жовтня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,64 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 48,52 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,41 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,65/41,75
Євро 48,85/49,05
Злотий 11,38/11,48

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 17 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,35/41,95 48,15/49,15 11,10/11,40
Ощадбанк 41,55/41,98 48,40/49,20 11,10/11,40
ПУМБ 41,50/42,10 48,30/49,00 11,00/11,40
Укргазбанк 41,50/41,98 48,40/49,20 11,10/11,40
Райффайзен 41,60/41,92 48,35/49,08 11,00/11,40

Автор:
Світлана Манько