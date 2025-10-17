Курс валют на 18-19 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 18-19 жовтня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 17 жовтня.

Курс долара

1 долар США – 41,64 грн.

Курс євро

1 євро – 48,52 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,41 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,65/41,75 Євро 48,85/49,05 Злотий 11,38/11,48

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 17 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,35/41,95 48,15/49,15 11,10/11,40 Ощадбанк 41,55/41,98 48,40/49,20 11,10/11,40 ПУМБ 41,50/42,10 48,30/49,00 11,00/11,40 Укргазбанк 41,50/41,98 48,40/49,20 11,10/11,40 Райффайзен 41,60/41,92 48,35/49,08 11,00/11,40

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.