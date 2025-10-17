Курс валют на 18-19 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18-19 октября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 17 октября.

Курс доллара

1 доллар США – 41,64 грн.

Курс евро

1 евро – 48,52 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,41 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,65/41,75 Евро 48,85/49,05 Злотый 11,38/11,48

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 17 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,35/41,95 48,15/49,15 11,10/11,40 Ощадбанк 41,55/41,98 48,40/49,20 11,10/11,40 ПУМБ 41,50/42,10 48,30/49,00 11,00/11,40 Укргазбанк 41,50/41,98 48,40/49,20 11,10/11,40 Райффайзен 41,60/41,92 48,35/49,08 11,00/11,40

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.