Курс валют на 18-19 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18-19 октября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 17 октября.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,64 грн.
Курс евро
- 1 евро – 48,52 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,41 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,65/41,75
|Евро
|48,85/49,05
|Злотый
|11,38/11,48
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 17 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|48,15/49,15
|11,10/11,40
|Ощадбанк
|41,55/41,98
|48,40/49,20
|11,10/11,40
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,30/49,00
|11,00/11,40
|Укргазбанк
|41,50/41,98
|48,40/49,20
|11,10/11,40
|Райффайзен
|41,60/41,92
|48,35/49,08
|11,00/11,40
