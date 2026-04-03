Цены на топливо 3 апреля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 3 апреля 2026 г. (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|75,03 грн (-53 коп.)
|А-95
|71,83 грн (+1 коп.)
|А-92
|66,43 грн (-3 коп.)
|ДТ
|87,63 грн (+75 коп.)
|Газ
|47,94 грн (+39 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|78,00
|75,00
|89,90
|49,00
|UPG
|74,90
|71,90
|87,90
|48,00
|WOG
|78,00
|75,00
|89,90
|48,99
|УКРНАФТА
|68,90
|68,90
|65,90
|84,90
|47,90
|SOCAR
|76,85
|73,99
|88,85
|48,84
|AMIC
|73,07
|69,94
|88,88
|47,63
|БРСМ-Нафта
|68,90
|85,99
|46,40
Напомним, сеть АЗК UPG возобновила работу 200 автозаправочных комплексов, ранее работавших под брендами ANP и Авиас. Сейчас в управлении UPG уже 652 автозаправочных комплекса – это в шесть раз больше, чем было еще год назад.