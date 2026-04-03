Цены на топливо 3 апреля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 3 апреля 2026 г. (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 75,03 грн (-53 коп.) А-95 71,83 грн (+1 коп.) А-92 66,43 грн (-3 коп.) ДТ 87,63 грн (+75 коп.) Газ 47,94 грн (+39 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 78,00 75,00 89,90 49,00 UPG 74,90 71,90 87,90 48,00 WOG 78,00 75,00 89,90 48,99 УКРНАФТА 68,90 68,90 65,90 84,90 47,90 SOCAR 76,85 73,99 88,85 48,84 AMIC 73,07 69,94 88,88 47,63 БРСМ-Нафта 68,90 85,99 46,40

Напомним, сеть АЗК UPG возобновила работу 200 автозаправочных комплексов, ранее работавших под брендами ANP и Авиас. Сейчас в управлении UPG уже 652 автозаправочных комплекса – это в шесть раз больше, чем было еще год назад.