Ціни на пальне 3 квітня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 3 квітня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 75,03 грн (-53 коп.) А-95 71,83 грн (+1 коп.) А-92 66,43 грн (-3 коп.) ДП 87,63 грн (+75 коп.) Газ 47,94 грн (+39 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 78,00 75,00 89,90 49,00 UPG 74,90 71,90 87,90 48,00 WOG 78,00 75,00 89,90 48,99 УКРНАФТА 68,90 68,90 65,90 84,90 47,90 SOCAR 76,85 73,99 88,85 48,84 AMIC 73,07 69,94 88,88 47,63 БРСМ-Нафта 68,90 85,99 46,40

Нагадаємо, мережа АЗК UPG відновила роботу 200 автозаправних комплексів, що раніше працювали під брендами ANP та Авіас. Зараз в управлінні UPG вже 652 автозаправний комплекси — це у шість разів більше, ніж було ще рік тому.