- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 3 квітня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 3 квітня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|75,03 грн (-53 коп.)
|А-95
|71,83 грн (+1 коп.)
|А-92
|66,43 грн (-3 коп.)
|ДП
|87,63 грн (+75 коп.)
|Газ
|47,94 грн (+39 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|78,00
|75,00
|89,90
|49,00
|UPG
|74,90
|71,90
|87,90
|48,00
|WOG
|78,00
|75,00
|89,90
|48,99
|УКРНАФТА
|68,90
|68,90
|65,90
|84,90
|47,90
|SOCAR
|76,85
|73,99
|88,85
|48,84
|AMIC
|73,07
|69,94
|88,88
|47,63
|БРСМ-Нафта
|68,90
|85,99
|46,40
Нагадаємо, мережа АЗК UPG відновила роботу 200 автозаправних комплексів, що раніше працювали під брендами ANP та Авіас. Зараз в управлінні UPG вже 652 автозаправний комплекси — це у шість разів більше, ніж було ще рік тому.