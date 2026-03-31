Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,77

EUR

50,75

50,50

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

UPG відновила роботу 200 АЗК ANP та "Авіас": де з’явилися нові станції

З вересня 2025 року компанія отримала в управління понад 500 АЗК, які раніше працювали під брендами ANP та "Авіас"

Мережа АЗК UPG відновила роботу 200 автозаправних комплексів, що раніше працювали під брендами ANP та Авіас. Про це Delo.ua повідомили в пресслужбі компанії. 

"Мережа АЗК UPG відновила роботу 200 автозаправних комплексів, що раніше працювали під брендами ANP та Авіас. Перезапущені станції функціонують у 17 областях України та Києві. Відкриття відбувалося протягом семи місяців у рекордному для ринку темпі: у середньому UPG запускала один АЗК кожні 25 годин, відновлюючи паливну інфраструктуру в регіонах України", — повідомили в компанії

Перед запуском кожен об’єкт проходить повний цикл технічної та операційної підготовки. Фахівці перевіряють підземні резервуари, трубопроводи, паливні колонки, електросистеми, вентиляцію та системи пожежної безпеки.

В компанії зауважили, що зараз в управлінні UPG вже 652 автозаправний комплекси — це у шість разів більше, ніж було ще рік тому. 

Із вересня 2025 року компанія отримала в управління понад 500 АЗК, які раніше працювали під брендами ANP та "Авіас" та входили до сфери контролю групи "Приват" Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова.

Про UPG

Діяльність "Укрпалетсистем" охоплює два основних напрями: гуртові (бензовозні норми) й роздрібні продажі світлих нафтопродуктів через мережу АЗК UPG, яка нараховує понад 80 комплексів.

UPG також активно розвиває непаливний бізнес на своїх об’єктах, зокрема ресторани під брендом VIVO café.

Автор:
Степан Крьока