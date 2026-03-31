UPG відновила роботу 200 АЗК ANP та "Авіас": де з’явилися нові станції

"Мережа АЗК UPG відновила роботу 200 автозаправних комплексів, що раніше працювали під брендами ANP та Авіас. Перезапущені станції функціонують у 17 областях України та Києві. Відкриття відбувалося протягом семи місяців у рекордному для ринку темпі: у середньому UPG запускала один АЗК кожні 25 годин, відновлюючи паливну інфраструктуру в регіонах України", — повідомили в компанії

Перед запуском кожен об’єкт проходить повний цикл технічної та операційної підготовки. Фахівці перевіряють підземні резервуари, трубопроводи, паливні колонки, електросистеми, вентиляцію та системи пожежної безпеки.

В компанії зауважили, що зараз в управлінні UPG вже 652 автозаправний комплекси — це у шість разів більше, ніж було ще рік тому.

Із вересня 2025 року компанія отримала в управління понад 500 АЗК, які раніше працювали під брендами ANP та "Авіас" та входили до сфери контролю групи "Приват" Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова.

Про UPG

Діяльність "Укрпалетсистем" охоплює два основних напрями: гуртові (бензовозні норми) й роздрібні продажі світлих нафтопродуктів через мережу АЗК UPG, яка нараховує понад 80 комплексів.

UPG також активно розвиває непаливний бізнес на своїх об’єктах, зокрема ресторани під брендом VIVO café.