UPG возобновила работу 200 АЗК ANP и "Авиас": где появились новые станции

"Сеть АЗК UPG возобновила работу 200 автозаправочных комплексов, ранее работавших под брендами ANP и Авиас. Перезапущенные станции функционируют в 17 областях Украины и Киеве. Открытие происходило в течение семи месяцев в рекордном для рынка темпе: в среднем UPG запускала один АЗК каждые 25 часов, и возобновляя

Перед запуском, каждый объект проходит полный цикл технической и операционной подготовки. Специалисты проверяют подземные резервуары, трубопроводы, топливные колонки, электросистемы, вентиляцию и пожарную безопасность.

В компании отметили, что сейчас в управлении UPG уже 652 автозаправочных комплекса – это в шесть раз больше, чем было еще год назад.

С сентября 2025 года компания получила в управление более 500 АЗК, ранее работавших под брендами ANP и "Авиас" и входивших в сферу контроля группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова .

О UPG

Деятельность "Укрпалетсистем" включает два основных направления: оптовые (бензовозные нормы) и розничные продажи светлых нефтепродуктов через сеть АЗК UPG, которая насчитывает более 80 комплексов.

UPG также активно развивает нетопливный бизнес на своих объектах, в частности, рестораны под брендом VIVO café.