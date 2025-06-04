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Цены на топливо 4 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 4 июня 2025 года (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|58,85 грн (0 коп.)
|А-95
|54,55 грн (+1 коп.)
|А-92
|51,99 грн (0 коп.)
|ДТ
|52,50 грн (0 коп.)
|Газ
|34,61 грн (-5 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ГП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|55,99
|35,99
|UPG
|56,40
|53,90
|50,90
|34,02
|WOG
|60,99
|57,99
|55,99
|35,98
|УКРНАФТА
|56,49
|53,49
|51,99
|50,99
|33,99
|SOCAR
|59,82
|56,66
|54,82
|35,81
|AMIC
|57,16
|54,91
|52,83
|33,66
|БРСМ-Нафта
|50,92
|49,02
|33,12
Напомним, мировые цены на нефть демонстрируют рост из-за опасений по поводу сбоев в поставках на фоне возможного отказа Ирана от ядерного соглашения с США, что усложнит снятие санкций с страны. Дополнительным фактором поддержки цен стало ослабление доллара.