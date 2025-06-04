Цены на топливо 4 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

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Сегодня, 4 июня 2025 года (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 58,85 грн (0 коп.) А-95 54,55 грн (+1 коп.) А-92 51,99 грн (0 коп.) ДТ 52,50 грн (0 коп.) Газ 34,61 грн (-5 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ГП Газ OKKO 60,99 57,99 55,99 35,99 UPG 56,40 53,90 50,90 34,02 WOG 60,99 57,99 55,99 35,98 УКРНАФТА 56,49 53,49 51,99 50,99 33,99 SOCAR 59,82 56,66 54,82 35,81 AMIC 57,16 54,91 52,83 33,66 БРСМ-Нафта 50,92 49,02 33,12

Напомним, мировые цены на нефть демонстрируют рост из-за опасений по поводу сбоев в поставках на фоне возможного отказа Ирана от ядерного соглашения с США, что усложнит снятие санкций с страны. Дополнительным фактором поддержки цен стало ослабление доллара.