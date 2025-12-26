Черновцы закупят три новых троллейбуса за 55,3 млн грн

Черновцы получат еще три новых троллейбуса PTS T123. 19 декабря был подписан договор с ООО "Политехносервис", ставшим единственным участником соответствующей закупки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на отраслевое издание Alltransua .

Общая стоимость контракта составляет 55,3 млн. грн., что эквивалентно 18,4 млн. грн. за один троллейбус. Новые машины будут оборудованы системой аварийного автономного хода, что позволит им двигаться без подключения к контактной сети.

Закупку провели в сжатые сроки: с момента обнародования тендера до заключения договора прошло менее месяца. Конечный срок поставки троллейбусов намечен на 20 декабря 2025 года.

Согласно данным prozorro, пивоваренный завод "Политехносервис" был единственным участником тендера на общую сумму 55,3 млн грн (18,4 млн грн за троллейбус).

Черновицкое троллейбусное управление, подводя итоги работы за год, уже отчиталось о приобретении трех современных троллейбусов марки PTS.

Кроме того, в 2025 году Черновцы получили благотворительную помощь от партнеров: 15 автобусов SOR из Праги и один автобус MAN из Киева.

Еще в прошлом году Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, который должен урегулировать вопрос использования городами общественного транспорта, полученного в качестве гуманитарной помощи.