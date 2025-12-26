Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Готівковий курс:

USD

42,17

42,08

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Чернівці закуплять три нові тролейбуси за 55,3 млн грн

Чернівці отримають ще три нові тролейбуси
Чернівці отримають ще три нові тролейбуси

Чернівці отримають ще три нові тролейбуси PTS T123. 19 грудня було підписано договір з ТОВ "Політехносервіс", яке стало єдиним учасником відповідної закупівлі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на галузеве видання Alltransua.

Загальна вартість контракту становить 55,3 млн грн, що еквівалентно 18,4 млн грн за один тролейбус. Нові машини будуть обладнані системою аварійного автономного ходу, що дозволить їм рухатися без підключення до контактної мережі.

Закупівлю провели у стислі терміни: від моменту оприлюднення тендера до укладання договору минуло менше місяця. Кінцевий строк постачання тролейбусів визначено на 20 грудня 2025 року.

Згідно з даними prozorro, броварський завод "Політехносервіс" був єдиним учасником тендера на загальну суму 55,3 млн грн (18,4 млн грн за тролейбус).

Чернівецьке тролейбусне управління, підбиваючи підсумки роботи за рік, уже відзвітувало про придбання трьох сучасних тролейбусів марки PTS.

Крім того, у 2025 році Чернівці отримали благодійну допомогу від партнерів: 15 автобусів SOR із Праги та один автобус MAN із Києва.

Додамо, ще минулого року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, який має врегулювати питання використання містами громадського транспорту, отриманого в якості гуманітарної допомоги. 

Автор:
Тетяна Гойденко