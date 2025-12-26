Чернівці закуплять три нові тролейбуси за 55,3 млн грн

Чернівці отримають ще три нові тролейбуси PTS T123. 19 грудня було підписано договір з ТОВ "Політехносервіс", яке стало єдиним учасником відповідної закупівлі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на галузеве видання Alltransua.

Загальна вартість контракту становить 55,3 млн грн, що еквівалентно 18,4 млн грн за один тролейбус. Нові машини будуть обладнані системою аварійного автономного ходу, що дозволить їм рухатися без підключення до контактної мережі.

Закупівлю провели у стислі терміни: від моменту оприлюднення тендера до укладання договору минуло менше місяця. Кінцевий строк постачання тролейбусів визначено на 20 грудня 2025 року.

Згідно з даними prozorro, броварський завод "Політехносервіс" був єдиним учасником тендера на загальну суму 55,3 млн грн (18,4 млн грн за тролейбус).

Чернівецьке тролейбусне управління, підбиваючи підсумки роботи за рік, уже відзвітувало про придбання трьох сучасних тролейбусів марки PTS.

Крім того, у 2025 році Чернівці отримали благодійну допомогу від партнерів: 15 автобусів SOR із Праги та один автобус MAN із Києва.

Додамо, ще минулого року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, який має врегулювати питання використання містами громадського транспорту, отриманого в якості гуманітарної допомоги.