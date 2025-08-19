Запланована подія 2

На ремонті аеропорту "Чернівці" розікрали 3,3 млн грн: підозрюються посадовці

Міжнародний аеропорт "Чернівці"
Міжнародний аеропорт "Чернівці". Фото: http://times.cv.ua

У Чернівецькій області викрили посадовців, підозрюваних у розтраті коштів під час ремонту злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Чернівці". 

Як пише  Delo.ua, про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Деталі справи

Слідство встановило, що посадовці департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради у змові з підрядною організацією та технаглядом завищили обсяги виконаних робіт під час капітального ремонту злітно-посадкової смуги аеропорту "Чернівці".

Вони вносили неправдиві дані до офіційних актів. Через ці дії місцевому бюджету завдано збитків на суму понад 3,3 млн грн.

Особам, причетним до схеми, повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата або привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Наразі досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, прокуратура Черкаської області повідомила про підозру колишньому голові правління газопостачальної компанії. Його дії спричинили державному підприємству збитки на суму понад 251 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб