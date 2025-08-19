Запланована подія 2

На ремонте аэропорта "Черновцы" разворовали 3,3 млн грн: подозреваются чиновники

Международный аэропорт "Черновцы"
Международный аэропорт "Черновцы". Фото: http://times.cv.ua

В Черновицкой области разоблачили чиновников, подозреваемых в растрате средств при ремонте взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Черновцы".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Детали дела

Следствие установило, что должностные лица департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета в сговоре с подрядной организацией и технадзором завысили объемы выполненных работ во время капитального ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта "Черновцы".

Они вносили ложные данные в официальные акты. Из-за этих действий местному бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 3,3 млн грн.

Лицам, причастным к схеме, сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (расход или присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры.

Напомним, прокуратура Черкасской области сообщила о подозрении бывшему председателю правления газоснабжающей компании. Его действия повлекли государственному предприятию ущерб на сумму более 251 млн грн.

Автор:
Татьяна Бессараб