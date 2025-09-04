Цифровизация: впервые использован SAF-T UA при налоговой проверке

Государственная налоговая служба во время документальной проверки по бюджетному возмещению НДС впервые на практике использовала стандартный файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).

Отмечено, что SAF-T UA на практике подтвердил свою эффективность.

Так, по запросу налогового органа плательщик предоставил стандартизированный аудиторский файл, что позволило заменить традиционную обработку большого количества бумажных документов современным цифровым анализом данных.

Инспекторы получили полную аналитическую информацию в унифицированном формате о хозяйственных операциях, что значительно упростило и ускорило проверку.

Ключевые преимущества использования SAF-T UA:

– сосредоточение внимания на сущности хозяйственных операций, а не на технической обработке бумаг; ресурсная эффективность – экономия времени и усилий как для бизнеса, так и налоговых органов.

В ГНС подчеркивают, что SAF-T UA – это не только техническое решение, но и важный шаг к новой налоговой культуре, объединяющей украинский опыт с лучшими мировыми практиками.

Что такое SAF-T UA?

SAF-T UA – это стандартный аудиторский файл, содержащий унифицированную финансовую и учетную информацию, которую подают крупные налогоплательщики по запросу налоговой во время проверки (в соответствии с п. 85.2 ст. 85 Налогового кодекса Украины).

Формат SAF-T UA новый и учитывает разнообразные учетные системы и технические нюансы плательщиков, налоговая служба получает уточняющие вопросы от плательщиков. В частности, налогоплательщиков чаще всего интересует:

нужно ли подавать отдельные файлы SAF-T UA в рамках соответствующих календарных лет;

может ли налогоплательщик заблаговременно формировать помесячные или поквартальные файлы SAF-T UA с полным набором данных за соответствующие периоды;

как должен формироваться SAF-T UA, если данные предприятия сохраняются в отдельных системах учета;

какие данные необходимо указывать о должностных лицах субъекта хозяйствования;

как предприятие должно обеспечить разграничение операций по первому событию и т.д.

Чтобы помочь бизнесу лучше ориентироваться, ГНС подготовлен очередной блок разъяснений. Налоговики уже сформировали ответы на 85 самых распространенных вопросов.

К тестированию Е-аудита уже присоединился 41 налогоплательщик. Они сформировали и подали 415 SAF-T UA-файлов.