Цифровізація: вперше використано SAF-T UA під час податкової перевірки

Державна податкова служба під час документальної перевірки з питань бюджетного відшкодування ПДВ вперше на практиці використала стандартний файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що SAF-T UA на практиці підтвердив свою ефективність.

Так, на запит податкового органу платник надав стандартизований аудиторський файл, що дозволило замінити традиційне опрацювання великої кількості паперових документів на сучасний цифровий аналіз даних.

Інспектори отримали повну аналітичну інформацію в уніфікованому форматі про господарські операції, що значно спростило та прискорило перевірку.

Ключові переваги використання SAF-T UA:

оперативність – швидка перевірка правильності формування податкових зобов’язань та податкового кредиту;

– швидка перевірка правильності формування податкових зобов’язань та податкового кредиту; відстеження операцій – досліджено повний ланцюг операцій від первинних документів до фінансової звітності;

– досліджено повний ланцюг операцій від первинних документів до фінансової звітності; єдиний формат даних – зіставлення бухгалтерських записів і показників податкової звітності без додаткового витребування документів;

– зіставлення бухгалтерських записів і показників податкової звітності без додаткового витребування документів; аналітичний акцент – зосередження уваги на суті господарських операцій, а не на технічній обробці паперів;

– зосередження уваги на суті господарських операцій, а не на технічній обробці паперів; ресурсна ефективність – економія часу та зусиль як для бізнесу, так і для податкових органів.

У ДПС наголошують, що SAF-T UA – це не лише технічне рішення, а й важливий крок до нової податкової культури, яка поєднує український досвід із найкращими світовими практиками.

Що таке SAF-T UA?

SAF-T UA – це стандартний аудиторський файл, що містить уніфіковану фінансову та облікову інформацію, яку подають великі платники податків на запит податкової під час перевірки (відповідно до п. 85.2 ст. 85 Податкового кодексу України).

Формат SAF-T UA є новим і враховує різноманітні облікові системи та технічні нюанси платників, податкова служба отримує уточнюючі запитання від платників. Зокрема платників податків найчастіше цікавить:

чи потрібно подавати окремі файли SAF-T UA в рамах відповідних календарних років;

чи може платник податків завчасно формувати помісячні або поквартальні файли SAF-T UA з повним набором даних за відповідні періоди;

як повинен формуватися SAF-T UA, якщо дані суб’єкта господарювання зберігаються в окремих системах обліку;

які дані необхідно зазначати про посадових осіб суб’єкта господарювання;

як суб’єкт господарювання має забезпечити розмежування операцій за першою подією, тощо.

Щоб допомогти бізнесу краще орієнтуватися ДПС підготовлено черговий блок роз’яснень. Податківці вже сформували відповіді на 85 найпоширеніших питань.

Наразі до тестування Е-аудиту вже долучився 41 платник податків. Вони сформували та подали 415 SAF-T UA -файлів.