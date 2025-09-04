ДПС разом з МВФ працюють над удосконаленням податкового адміністрування: що планується

Державна податкова служба України спільно з експертами Міжнародного валютного фонду працюють над удосконаленням податкового адміністрування.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, в онлайн-форматі відбулася зустріч між фахівцями ДПС та МВФ, щоб обговорити проєкт звіту за результатами липневої місії.

"І це не просто зустріч "для галочки". Це предметний діалог щодо реальних ефективних змін податкової системи України. Які кроки мають бути зроблені, щоб все відповідало міжнародним та європейським стандартам", – зазначила Карнаух.

Вона додала, що основні питання, які обговорили під час дискусії:

система управління ризиками (CRM). Принципова позиція ДПС – система має відповідати нинішнім викликам та враховувати зв’язок між виявленими ризиками та типами помилок, зафіксованими під час аудиту.

реформа податкового аудиту та електронного аудиту (E-audit). Зокрема, зосередились на питанні даних SAF-T UA. Обговорили впровадження E-Аудиту та питання оцінки ефективності системи на початку 2026 року. - управління змінами. Під час останніх місій МВФ порушував питання щодо необхідності впровадження оновленого, більш ефективного підходу до управління змінами в ДПС. Без якісного управління змінами навіть найкращі технічні рішення можуть не дати бажаного результату. Тому в ДПС вже розпочали роботу над удосконаленою стратегією, яка поєднує найкращі міжнародні підходи та планування реалізації реформ.

подальше удосконалення законодавства.

"Налаштовані на подальшу ефективну співпрацю з міжнародними партнерами. Звичайно, пліч-о-пліч з Міністерством фінансів. Бо всі зміни над якими нині працюємо, мають реально працювати на бізнес, громадян та державу", – додала Карнаух.

Нагадаємо, фахівці ДПС та експерти Офісу технічної допомоги Департаменту казначейства США (ОТД) працюють над якісною трансформацією податкової.